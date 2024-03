Daniella Campos contra Miguelito: “El tamaño no puede esconder a un acosador”

12 de Marzo de 2024

Daniella Campos reaccionó a las últimas declaraciones de Hans Malpartida, más conocido como Miguelito, quien le bajó el perfil a los cuestionamientos recibidos por su comportamiento hacia sus compañeras en Tierra Brava.

Esto, luego del paso del ex Morandé con Compañía por Podemos Hablar, donde se le consultó sobre el beso sin consentimiento que le dio a Fran Undurraga, asegurando que “nunca me sobrepasé. La gente lo vio por otro lado…”, además de culpar al público por seguir pensando que es un niño.

Ante estas declaraciones, Daniella Campos aprovechó su espacio en Sígueme de TV+ para lanzar un duro análisis del comediante.

“Siento que Miguelito no se hizo cargo de absolutamente nada. No asumió nada, no hizo un mea culpa, todo era un chiste, explicaba que era amigo de ellas… Discúlpame, a mí mis amigos no se me meten en la cama, no me roban besos, tampoco me andan manoseando ni mirando las pechugas”, recalcó la ex modelo.

En esta línea, puntualizó que “si hubiese estado ahí frente a este señor, le hubiese dicho: ‘a tí nada te da el derecho de traspasar los límites de una mujer. Si tú quieres que te vean como un hombre, que tiene 38 años, actúa como tal. Porque no eres un cabro chico para andarte metiendo en la cama de las mujeres, que son bastante adultas y no entiendo por qué no te llaman la atención”.

Daniella Campos fue más allá y no tuvo pelos en la lengua para calificar a Miguelito de “un acosador”.

“Lo que pasó en el reality es tremendamente peligroso para la televisión. El tamaño no puede esconder a un acosador. Lo que pasó no es normal, no es normal que por creerme tu amigo te voy a robar un beso, no es normal que te metas en sus camas, no es normal que las toqueteen… basta con normalizar eso”, sentenció.