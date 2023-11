VIDEO – La sanción que recibieron Fabio y Miguelito por su fuga de Tierra Brava

16 de Noviembre de 2023

Los participantes se escaparon del encierro para ir a una fiesta electrónica que se desarrolló cerca de la hacienda.

Como era de esperar, Fabio Agostini y Miguelito conocieron su sanción en Tierra Brava luego de fugarse del encierro para asistir a una fiesta electrónica que se desarrolló en las cercanías de la hacienda.

Fue tras la competencia por equipos, donde los verdes resultaron triunfadores por tercera semana consecutiva. Como es costumbre, el equipo rojo tuvo que nominar a uno de sus integrantes, siendo Nicole Block la elegida por el capitán Luis Mateucci.

Pero eso no era todo, Karla Constant finalmente dio a conocer el castigo que recibirían Fabio y Miguelito por abandonar los terrenos de Tierra Brava, una de las reglas más importantes de la competencia.

A raíz de lo ocurrido, ambos quedaron automáticamente nominados y con riesgo de tener que dejar el reality show de Canal 13.

“Ustedes cosecharon lo que sembraron y, muy importante, expusieron al equipo. Así que espero que sea la última vez y que a nadie más se le ocurra cometer esta infracción que pone en riesgo la seguridad”, les advirtió la animadora.

Los dos participantes del equipo verde recibieron la sanción como corresponde, e incluso el propio ex Morandé Con Compañía gritaba camino a la hacienda: “¡Si me voy no importa! ¡Ya hice historia!”, decía, mientras daba volteretas.