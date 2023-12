VIDEO – El motivo que llevó a que Coté López y Luis Jiménez retomaran su relación

9 de Diciembre de 2023

A solo semanas del quiebre, la influencer publicó un video para sincerarse con sus seguidores respecto a su vida amorosa.

Compartir

Bastaron solo un par de semanas para que Coté López y Luis Jiménez retomaran la relación, luego de que comunicaran su primer quiebre después de 18 años.

Fue la influencer quien publicó un video en su cuenta de Instagram para revelarle a sus seguidores que “volvimos con Luis“.

De esta forma, y tras explicar que ella prefería sincerar y exponer la decisión que habían tomado, dio a conocer los motivos que llevaron a que se separaran.

“El tema pasó más porque Luis deja de jugar, y nosotros, los casi 18 años que llevamos juntos, toma la rienda de sus negocios (…) Era una lucha sobre qué era más importante. No es un tema de plata, es un tema de metas, de objetivos”, aseveró.

Por lo mismo, y a raíz de los problemas que arrastraban, todo lo solucionaban con sexo. “Tendíamos a solucionar todo con sexo. Peleábamos, sexo. Entonces nunca hubo comunicación entre nosotros”, afirmó.

En esa misma línea, indicó “nunca necesitábamos conversar, y nos pasó ahora que no sabíamos conversar entre nosotros, no sabíamos exponer nuestros puntos de vista. Ni siquiera el sexo funcionaba”, dijo.

“No todo se soluciona con sexo, y nos dimos cuenta que nosotros no queremos estar separados, sino que era una cosa de organizarnos, de poner horarios”, agregó.

Con todo esto, Coté López y Luis Jiménez se dieron cuenta de que “no queremos estar separados, sino que era una cosa de organizarnos, de conversar, de poner horarios“.

A eso sumó que desde que el ex futbolista se fue de la casa a un departamento, “fue súper fuerte porque nosotros siempre nos hemos llevado muy bien. Fue algo horrible”.

“Fue el momento más doloroso que he vivido en mi vida. Me acuerdo de haber estado llorando en el baño, en el suelo, para que no me escucharan los niños”, dijo entre lágrimas.

Pero a pesar de todo, la influencer aseguró que “¡Hice todo este llanto por nada, chemimare! Volvimos, perdón. Espero que se alegren. Si nos quieren pelar, pélennos nomás. Si la cagué nomás, poh. La cagué, jajajá”.