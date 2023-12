Daddy Yankee hace las paces con Don Omar: “Hoy cerramos el libro”

13 de Diciembre de 2023

A días de que Daddy Yankee anunciara su retiro de la música, el cantante puso fin a una de las rivalidades más grandes del género urbano, luego de hacer las paces con Don Omar.

A través de redes sociales, el Cangri dedicó sentidas palabras para su compatriota: “Don Omar, también ha hecho grandes cosas por este género y dentro de la rivalidad como bien dices que nos dividía, hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás, y somos un ejemplo de que podremos tener diferencias pero siempre existirá espacio para el perdón”.

“Usted también ha sido un grandioso adversario y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento. En esta nueva etapa de mi vida es importante para mi compartirte mi testimonio y que mi mensaje no se quede solo en palabras, si no en acciones, que son el mayor ejemplo de lo que Jesús hace con nuestras vidas”, le expresó Daddy Yankee.

El intérprete de “Gasolina” agregó que “me siento tranquilo y en paz, sabiendo que hoy dejamos atrás las controversias entre dos exponentes que pusieron nuestra bandera de Puerto Rico en alto. Espero que nuestro último round sea en contra del enemigo de las almas, batallando juntos en el ejército del Señor! Te espero de este lado! Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos tus fieles seguidores”.