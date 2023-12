Dónde ver en streaming el The Eras Tour de Taylor Swift

13 de Diciembre de 2023

La cinta se estrena en las plataformas justo el día del cumpleaños de la popular cantante estadounidense.

Tal y como lo anunció la artista, la película The Eras Tour que da cuenta de la exitosa gira mundial de Taylor Swift llegó a las plataformas de streaming este miércoles luego de su éxito en taquilla.

Según la revista Variety, la cinta recaudó una suma de 92,8 millones de dólares solo en Estados Unidos el día de su estreno, mientras que a nivel mundial obtuvo la increíble suma 123,5 millones de dólares.

La cinta sigue a la estrella durante su exitoso tour y muestra lo que fue su concierto en el SoFi Stadium de Inglewood, California. En su llegada al streaming, podremos ver una versión extendida con fragmentos inéditos que no se mostraron en las salas de cine.

¿Dónde puedo ver The Eras Tour?

Lamentablemente para los swifties chilenos, The Eras Tour de Taylor Swift aún no estará disponible en los servicios de streaming.

Por el momento, a partir de hoy -día del cumpleaños de la cantante- esta versión digital podrá ser vista en Canadá y Estados Unidos a través de AppleTV, YouTube, Google Play Películas, Xfinity y VUDU.

Por otro lado, el filme llegará a estas plataforma en Australia y Nueva Zelanda el viernes 15 y posteriormente desde el 21 de diciembre podrá ser visto en Alemania, Austria, Suiza, Brasil y México. Sin embargo, aseguraron que prontamente se anunciarán más países en donde estará disponible.

En detalle, esta versión extendida del documental incorpora a las casi tres horas de película tres nuevas canciones –The Archer, Long Live y Wildest Dreams– y elimina la interpretación de la artista de los hits No Body, No Crime junto con Cardigan.