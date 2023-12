Gran Hermano: ¿Qué pasó con el peto maldito de Coni Capelli?

22 de Diciembre de 2023

Los fanáticos querían saber cuál fue el destino de la icónica prenda de Coni Capelli.

Coni Capelli, la ganadora de Gran Hermano Chile, entregó detalles de su paso por el reality de Chilevisión, donde dio detalles de uno de los mitos más reconocidos del programa: el peto maldito.

Esto, ya que los seguidores de Gran Hermano señalaron que cuando la bailarina utilizaba esa prenda de vestir, inmediatamente se veía involucrada en conflictos y peleas con el resto de los participantes.

Fue tal el revuelo que causó, que la tienda que ofrecía este peto señaló que el modelo estaba agotado.

Fue la propia ganadora que respondió esta pregunta, apuntando que “la mayoría de las peleas que yo protagonizaba (yo) tenía puesto el peto. Entonces decían que el peto estaba maldito“.

Sobre su destino, Capelli fue clara: “Lo boté. Pero lo boté porque no sabía qué había causado”.

“Los chiquillos del reality me leseaban con el peto y yo decía ‘estos cabros… quizás me queda mal’. Entonces no pensé que había causado esto. Cuando me iba a ir del reality lo pesco… ‘maldito peto, muere’. Y lo boté a la basura“, agregó Coni, quien se mostró arrepentida con la acción.