VIDEO – Rubén saca la voz tras fin de Gran Hermano: “Pronto llegará el momento en que todo se resuelva”

Rubén agregó que dados sus vínculos con el reality de Chilevisión, no ha entregado mayores detalles sobre su expulsión.

Rubén Gutiérrez volvió a sacar la voz tras el final de Gran Hermano Chile, donde se impuso Cony Capelli, para reiterar su inocencia tras ser expulsado del reality por tocar sin consentimiento a Scarlette Gálvez, mientras la participante dormía.

El ex carabinero de Yungay se valió de las redes sociales para entregar más luces sobre su presente y sus próximos pasos, luego de su polémico paso por Gran Hermano.

“Primero que todo, quiero ofrecer una disculpa a cada uno de ustedes, las personas que me han estado apoyando en todo este proceso”, indicó Rubén Gutiérrez.

“Quiero mencionar que todavía mantengo vínculo con Gran Hermano, y por esta misma situación no he podido dar mayores declaraciones (…) quiero que ustedes se enteren de que ya tengo unos proyectos, los que de a poco los voy a estar mostrando. Espero que les guste, es 100% para ustedes”, aseveró.

Gutiérrez sostuvo que “así que espero que me entiendan y comprendan por toda esta situación, porque no he estado bien, he estado desmotivado, por eso he estado desconectado, para que ustedes se enteren, pero ya pronto llegará el momento cuando todo se resuelva, de una u otra manera”.