Qué dijo Cony Capelli sobre la posibilidad de ser Reina del Festival de Viña

19 de Diciembre de 2023

La ganadora de Gran Hermano, en el programa Café con Nata, reveló que Chilevisión le ofreció esta posibilidad.

Compartir

La mañana de este martes, Cony Capelli visitó el programa Café Con Nata, conducido por Natalia Valdebenito, donde dio cuenta de cuáles son sus proyectos a futuro, revelando que le ofrecieron postular a Reina del Festival de Viña 2024.

En el programa matinal de Súbela Radio, la conocida comediante y conductora le preguntó qué tiene pensado hacer con su vida ahora más allá de los eventos.

“Si lo veo a largo plazo a mí me gustaría entrar al mundo de las comunicaciones. Me gustan mucho los espacios de conversación y me gustaría crear algo desde ahí”, reconoció.

Además, agregó que no se cierra a la posibilidad de continuar en televisión o adentrarse en los podcasts. Junto con esto, la bailarina aseguró que le gustaría volver a retomar sus estudios y así terminar la carrera de Psicología como un complemento.

Mientras que hablaba de sus planes a futuro Cony Capelli, manifestó: “Yo creo que por ahí va la cosa, más que con mi físico”.

¿Cony Capelli se postulará a Reina del Festival de Viña?

Junto con esto, Cony Capelli sorprendió a Natalia Valdebenito al confesar que desde Chilevisión le propusieron llevarla como candidata para ser Reina del Festival de Viña del Mar.

“Ya lo rechacé, porque no es a lo que yo quiero apuntar”, confirmó.

Antes de terminar con ese punto, la ex chica reality se tomó un momento para justificar su decisión. “Ojo que no está mal, yo defiendo la libertad de la mujer y que hagan lo que quieran hacer, pero en lo personal quiero otra cosa”, sostuvo Capelli.