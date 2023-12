Cony Capelli expresa su amor por Gabriel Boric: “Siempre le mando corazones”

28 de Diciembre de 2023

"Él es mi presidente y no me arrepiento para nada de haberlo votado", recalcó la flamante ganadora de Gran Hermano.

Constanza “Cony” Capelli no oculta la admiración que tiene del presidente Gabriel Boric, asegurando además que su sueño es conocer a Brownie, la mascota del jefe de Estado.

La ganadora de Gran Hermano Chile estuvo invitada al programa online “¿Y ahora qué”? de la diputada Karol Cariola (PC), donde se le consultó por su amor por el jefe de Estado.

Al respecto, Capelli reconoció que “me da esa sensibilidad que lo veo tan humano, siento que se sale a veces incluso del papel de presidente, el otro día lo vi cantándole ‘Feliz Cumpleaños’ a la ministra. Tiene esas salidas que es tan humano, que me gusta mucho”.

Esto, “más allá de su labor como presidente, que para mí ha sido increíble, la gente dice: ‘no se hace nada’. Se han hecho varias cosas, él es mi presidente y no me arrepiento para nada de haberlo votado”.

Ante esto, Coni Capelli mandó un mensaje a La Moneda: “Quiero conocerlo, a él y a Brownie, para mí sería un honor”.

Junto con ello, la ex bailarina confesó que le escribe al presidente Gabriel Boric por DM de Instagram mensajes como: “Hola ¿cómo éstas? Obviamente no me va a responder, pero no me importa. Siempre le mando corazones y lo apoyo”.

“Sé que tiene cosas más importantes que hacer (que responder estos mensajes), pero siempre le voy a dar mi apoyo con un corazoncito en los comentarios. Te apoyo mi presi y contigo hasta el final”, sentenció Capelli, quien evidenció su militancia en Revolución Democrática.