VIDEO – Así fue la eliminación de Pamela Díaz de Tierra Brava

28 de Diciembre de 2023

La Fiera perdió en una competencia contra Fran Undurraga y se convirtió en la octava eliminada del reality de Canal 13.

Compartir

En el episodio de este miércoles de Tierra Brava se vivió una nueva jornada de eliminación, donde Fran Undurraga y Pamela Díaz buscaban asegurar una semana más en la casa hacienda.

Ambas se enfrentaron en un duelo que consistía en salir de un cajón, atravesar un puente colgante y subir por una plataforma. En medio de la competencia, La Fiera cometió una serie de errores que la hicieron perder tiempo, dándole una ventaja a la modelo, quien se coronó como la ganadora de la prueba.

Con esto, Pamela Díaz selló su eliminación de Tierra Brava, sorprendiendo a sus compañeros, quienes apostaban por ella para ganar. “Pasé una experiencia increíble. Llegaré a mi casa con mis hijos, a mi verdadera vida“, dijo la ahora ex participante del reality show de Canal 13.

Los más afectados con su salida fueron Jhonatan y Fabio, con quienes Díaz protagonizó comentados amoríos en el encierro. “Me encantó conocerte, la conexión fue real. Te agarré cariño, me vas a hacer mucha falta, te voy a extrañar mucho. Nos vamos a ver pronto fuera”, le dijo Mujica.

Agostini, por su parte, dijo entre risas que “me veía en la final con ella. Ahora me voy a acostar más temprano“.

Llegado el turno de Luis Mateucci para despedirse, Pamela Díaz se dio vuelta para no escucharlo. “No me interesa que hable, lo encuentro un falso”, dijo y se negó a oír las palabras del argentino.

“Hay personas con las que no tengo ninguna buena onda, y eso me gusta porque afuera no quiero que se me acerquen”, manifestó luego la comunicadora.

Luego de abrazar a Dani Castro y Guarén, despedirse con un beso de Jhonatan y dejar llorando a Botota, La Fiera aseguró que le gustaría regresar. “Si se me diera la posibilidad de volver, lo haría, porque tengo la capacidad de ganarlo”, indicó.