VIDEO – El inesperado beso entre Pamela Díaz y Chama en Tierra Brava

15 de Diciembre de 2023

Todo este momento ocurrió en medio de una nueva discusión que protagonizaron ambas.

En el episodio de este jueves de Tierra Brava, Pamela Díaz junto a La Chama, protagonizaron un insólito beso en medio de una (nueva) pelea.

Todo comenzó cuando La Fiera fue a decirle a la venezolana si era cierto que anteriormente la había tratado de “hija de pu…“, algo que tanto Arturo Longton como Miguelito habían escuchado.

Chama lo negó, pero de todos modos se inició una pelea con Díaz, situación en la que Luis Mateucci quiso ir a intervenir para defender a su amiga, pero Daniela Aránguiz no lo dejó porque no habían terminado de conversar. “Cada uno está solito y se defiende solito”, le señaló.

La pelea pasó a mayores, con ambas cara a cara, cada vez más cerca. “Te he dicho millones de cosas, pero eso no te lo he dicho. Te puedo decir a la cara bruja. Cuando te lo quiera decir, te diré hija de p…, pero no lo hice”, le dijo la venezolana a la chilena, a sólo un par de centímetros de su cara.

Como respuesta, Pamela Díaz le dio un beso en la boca a Chama, sorprendiéndola tanto a ella como a sus compañeros, quienes aprovecharon la oportunidad para separarlas.

“Le iba a pegar. Por eso mejor le di un beso“, se justificó Díaz.