Qué se sabe del secuestro de Balbi el Chamako en Valparaíso

30 de Diciembre de 2023

El artista urbano fue abordado por desconocidos a la salida de un show en Valparaíso y horas más tarde lo liberaron junto al terminal de buses porteño.

Personal del OS9 de Carabineros comenzó la investigación del secuestro en Valparaíso del artista nacional Balbi el Chamako, quien fue encontrado herido en el terminal de buses porteño.

A Patricio Oñate, el verdadero nombre del cantante urbano, lo retuvieron esta madrugada unos desconocidos. Estos lo abordaron luego del show que Balbi realizó en la discoteca Living Club, ubicada en la Región de Valparaíso. Los sujetos lo subieron a un auto y se dieron a la fuga.

El artista permaneció en poder de sus secuestradores varias horas, hasta que cerca de las 06:30 horas lo liberaron en el terminal de buses de Valparaíso.

Al cantante lo agredieron los antisociales, ya que tras su liberación constató lesiones. Para ello se lo trasladó al SAR que se sitúa en la calle Rodríguez, con esquina Colón, en la capital regional.

Balbi el Chamako agradeció a sus amigos

Más tarde, a través de su cuenta de Instagram, Balbi el Chamako tranquilizó a sus seguidores.

“Estoy bien, gracias por la preocuparse, gracias a mis compañeros y amigos que se activaron desde el minuto cero. Se dejaron sentir. Los tengo en consideración, de corazón”, escribió en la historias de esa red social.

En otro posteo, el cantante urbano contó que “me tuvieron secuestrado toda una noche, en que no sabía si podría volver con mis hijos. Nunca le he hecho daño a nadie, más que cantar por mantener a mi familia”, aseguró.

El DJ Nasker, que acompañó al cantante urbano en su presentación en Valparaíso, usó su cuenta de Instagram para referirse al tema: “La mea vola c… ahora esperando el rescate“, escribió.

Casi dejó la música

Antes de convertirse en un artista famoso, Balbi el Chamako casi dejó sin cumplir su sueño musical. Aquello, pues debió buscar el sustento para su primer hijo, el que nació cuando Oñate tenía apenas 16 años.

“Estuve dos años alejado de la música, trabajando por mi familia, tuve que dejar ese sueño porque no le podía seguir metiendo plata, así que volví a la feria, que es un lugar que amo“, recordó hace un tiempo.

Más tarde reanudó su carrera musical.