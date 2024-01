“Una decepción”: la crítica de un grupo de actores al Gobierno de Boric por su gestión en cultura

3 de Enero de 2024

Diversos actores han manifestado su decepción con respecto a la gestión en cultura, pues acusan que muchas promesas no se han cumplido.

El Gobierno de Gabriel Boric ha sido blanco de diversas crítica en los últimos días por parte de un grupo de actores, quienes manifestaron su descontento con la gestión cultural que se ha realizado en los primeros dos años.

La primera en compartir su preocupación sobre dicho tema fue Amparo Noguera en una reciente conversación con Radio Futuro.

“Los actores y el tema cultural está súper detenido. Gente me dice que no, que nada que ver, que están… Yo sé que se están tomando otros aspectos de la cultura, territorio, regiones, y me parece estupendo. Lo que nuevamente ocurre es que siento que la balanza no se equiparó“.

Con respecto al rol que ha tenido el Gobierno de Gabriel Boric, la intérprete aseguró que “no se cumplió nada, digamos, la cultura no… Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente… porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió”.

A lo que agregó: “A mí me carga decirlo porque a mí me gusta mucho Boric, me encanta, pero no (…) realmente la cosa para los actores es súper dura“.

Quiénes se sumaron a Noguera

A las críticas de Amparo Noguera, se sumó Francisco Melo, quien al igual que ella, sostuvo que hay muchos planes en materia cultural que no se han concretado en esta administración.

Al ser consultado sobre los dichos de su colega, señaló en conversación con La Tercera que estaba “total y absolutamente” de acuerdo.

“Cultural y políticamente ha cambiado el escenario artístico, en especial el que tiene que ver con el mundo actoral. Si bien no leí la noticia, alcancé a ver los titulares, en que había una crítica directa al proyecto político cultural que se planteaba en este gobierno. Y es cierto”, añdió.

Asimismo expuso que en materia cultural, “sin duda que está total y completamente al debe en relación con las promesas que habían sido planteadas, desde un principio, en campaña”.

Pero las críticas no acaban ahí, puesto que también se sumó Luis Gnecco, quien lanzó duros dardos al gobierno, también en entrevista con Radio Futuro.

“Una decepción. Creo que le ha costado mucho aterrizar. Siempre lo he dicho, los cabros que el 2011 estaban con uniforme, el 2021 están en La Moneda. Creo que es un poquito abrupto. Obviamente, les iba a costar aterrizar. Siento que hemos perdido tiempo“, añadió.

La defensa al Gobierno

Pese a la postura de sus colegas, quien sí defendió a la actual administración con respecto a esta materia fue Aline Kuppenheim.

“Hay una comprensión errada y muy superficial sobre un tema que es complejísimo, que no da ni siquiera para una entrevista, eh, Porque es tan complejo y que tiene que ver con cómo se han llevado, y que no lo va a solucionar un gobierno, como se ha llevado durante 50 años el tema de la cultura en Chile”, dijo a Radio Futuro.

Tras ser consultada si se ha sentido defraudada, respondió que “yo creo que es un poco un pensamiento mágico pensar que un gobierno va a solucionar un tema tan profundamente complejo como el de la cultura en Chile”.