VIDEO – “Mentirosa de mier…”: la pelea que enfrentó a Chama con Jhonatan y Shirley en Tierra Brava

5 de Enero de 2024

La venezolana encaró a su compañera de encierro por algo que le había contado y que ahora negó ante todos.

Alexandra Méndez, conocida popularmente como Chama, protagonizó una nueva pelea en Tierra Brava, esta vez con Shirley Arica y Jhonatan Mujica.

El conflicto se inició luego de que la venezolana le recordara a la peruana que le había contado, anteriormente, que durante las primeras semanas el modelo le había preguntado sobre su vida por encargo de Pamela Díaz.

Chama encaró a Shirley al respecto, pero se lo negó. “Tú me lo dijiste en el baño, que no sabías nada de mi vida pero Pamela quería saberlo para destruirme. ¿Me lo niegas en mi cara? Eres una mentirosa de m… No voy a gastar ni un minuto”, le gritó la venezolana.

En ese minuto, cuando todo indicaba que la pelea entre Chama y Shirley había terminado, Jhonatan aseveró que todo esto fue un cahuín iniciado por Botota, Dani Castro se metió en la pelea.

“Tú eres igual de cahuinero, siempre opinas de todos”, le dijo a Mujica, agregando, además, que poco rato antes, negó haber escondido el pan en el horno, cuando en realidad sí lo hizo. “Te me caíste, me mentiste en la cara”, lo acusó.

Por su parte, Botota le indicó a Mujica, por su parte, que “podrán decir cualquier cosa de mí, que soy cahuinera, pero mentirosa no“.