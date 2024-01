“No descarto que…”: Pincoya le baja el perfil a polémica con Cony Capelli

8 de Enero de 2024

La finalista de Gran Hermano respondió a las recientes declaraciones de la bailarina sobre lo ocurrido con su amistad.

Jennifer Galvarini, conocida popularmente como Pincoya, se refirió por primera vez al distanciamiento que reveló Cony Capelli en sus últimas entrevistas.

La semana pasada, la ganadora de Gran Hermano declaró que “yo le envié un mensaje y ella, por la razón que sea, no lo respondió. Sí, hay una distancia, y no porque yo lo quise“.

A eso sumó que “se han dicho muchas cosas, Jennifer ha dicho varias y la verdad es que me ha molestado, me he sentido dolida“.

Este domingo, Cony Capelli volvió a referirse a su distanciamiento con Pincoya en una entrevista con Pamela Díaz, donde entregó detalles de lo ocurrido.

En ese sentido, explicó que tras no haber sido invitada al cumpleaños del hijo de la chilota, “yo le escribí por interno a la Pincoya, diciendo feliz cumpleaños a tu bebé, te mando un abrazo, te quiero. Pasaron los días, un mes, y hasta el día de hoy ella nunca respondió mis mensajes. Entonces han aparecido cosas de ella, hablando en distintos lives, haciendo entrevistas para distintos medios donde se ha referido a mí de una forma que a mí me ha molestado mucho“.

“Yo todo lo que hice en el reality fue real, yo me fui queriendo y llamando mucho a la Pincoya, y vivir todo este cambio y recibir que ella se siente dolida conmigo es, ¿por qué? Yo te escribí, no mientas, tú no me has escrito”, añadió.

¿Qué dijo Pincoya al respecto?

En una reciente entrevista con El Mercurio, Pincoya aseguró que ella no está distanciada de Cony Capelli y que, pese a que no se han visto, el cariño aún persiste.

“Yo a la Cony y a la mayoría de mis otros compañeros no los he visto, pero eso creo que es normal. No descarto que volvamos a juntarnos con todos”, indicó.