VIDEO – “Me ha molestado muchísimo”: Cony Capelli revela el por qué de su alejamiento con Pincoya

7 de Enero de 2024

Compartir

Cony Capelli profundizó el término de su relación de amistad con Jennifer Galvarini, Pincoya, tras el fin de Gran Hermano, apuntando a actitudes de la oriunda de Chiloé.

En el programa Sin Editar de Pamela Díaz, Capelli explicó que “lo que pasó fue que cuando nosotros salimos, hubo un cumpleaños del hijo de la Pincoya, y en ese cumpleaños yo no estaba”

“La gente empezó a decir, yo estaba en el cumpleaños del Suro (Solar, su representante), fue el mismo día: ‘Esta prefiere ir al cumpleaños del Suro que al del hijo de la Pincoya, es una falsa’ y el tema es que yo nunca estuve invitada al cumpleaños del hijo”, señaló.

Ante esto, Cony Capelli recalcó que “yo le escribí por interno a la Pincoya, diciendo ‘feliz cumpleaños a tu bebé, te mando un abrazo, te quiero’. Pasaron los días, un mes, y hasta el día de hoy ella nunca respondió mis mensajes. Entonces han aparecido cosas de ella, hablando en distintos lives, haciendo entrevistas para distintos medios donde se ha referido a mi de una forma que a mi me ha molestado mucho”.

“Yo todo lo que hice en el reality fue real, yo me fui queriendo y llamando mucho a la Pincoya, y vivir todo este cambio y recibir que ella se siente dolida conmigo es ¿por qué? Yo te escribí, no mientas, tú no me has escrito”, acusó.