VIDEO – Quién le ganó a Pedro Pascal en los Globos de Oro

8 de Enero de 2024

El actor buscaba quedarse con el galardón en la categoría Mejor Actor en Serie Drama.

Compartir

Todo Chile estuvo atento, la noche de este domingo, a la ceremonia de los Globos de Oro, donde Pedro Pascal pudo haber obtenido el primero de su carrera.

Sin embargo, el chileno no la tenía fácil. En la categoría de Mejor Actor en Serie Drama, quien interpretó a Joel en The Last of Us se enfrentaba a Kieran Culkin, Brian Cox y Jeremy Strong de Succession; Gary Oldman por Slow Horses y Dominic West por The Crown.

Pese a Pedro Pascal era uno de los favoritos para quedarse con la estatuilla, finalmente los Globos de Oro se inclinó por Kieran Culkin, quien no desaprovechó el momento de trolear a su colega desde el escenario.

“Suck it Pedro, sorry, it’s mine (Jodete Pedro, lo siento, es mía)“, le dijo, desatando la risa de los presentes y provocando que el actor se convierta en el primer meme del año con su reacción que, justo en ese momento, lo captó la cámara.

Pese a su derrota, Pascal acaparó las miradas en los Globos de Oro y llamó la atención luego de que llegara con cabestrillo a la alfombra roja. Según explicó, esto se debió a que “me caí (…) le puede pasar a cualquiera“.