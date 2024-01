VIDEO – El discurso de Pedro Pascal en la entrega de la estrella a Willem Dafoe en el Paseo de la Fama

9 de Enero de 2024

El intérprete contó con la presencia del chileno en la ceremonia que se llevó a cabo en Hollywood.

El destacado actor Willem Dafoe, este 8 de enero, obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y, en medio de ello, recibió un especial homenaje de Pedro Pascal.

“No puedo dejar de sonreír, parezco un idiota, pero esto es maravilloso”, dijo el estadounidense sobre este reconocimiento a su carrera.

El homenaje al intérprete se debe a su gran contribución al mundo del cine y sus múltiples interpretaciones como en American Psycho, Spiderman, Van Gogh en la puerta de la eternidad, Pelotón, y varios más.

Por otro lado, a la ceremonia de condecoración el intérprete llegó acompañado de grandes figuras como Mark Ruffalo, Patricia Arquette y el conocido actor chileno.

El discurso de Pedro Pascal en homenaje a Willem Dafoe

Durante la ceremonia, Pedro Pascal tomó la palabra para hacer un discurso sobre su amigo y colega, Willem Dafoe. Para comenzar, el chileno explicó cómo su talento influyó en su decisión de dedicarse a la actuación.

“Vi Platoon en el cine con mi padre y me hizo llorar tanto que mi papá me mandó al baño. Esto fue en 1986, yo tenía 10 años y ya quería ser actor”, aseguró el chileno.

“Él redefinió el concepto de rebeldía y originalidad convirtiéndolo en generosidad, integridad, amabilidad y diversión. Willem es divertido y un amigo increíble”, dijo el protagonista de The Last of Us.

El actor continuó elogiando las distintas cualidades de su colega, y cerró su homenaje con unas lindas palabras. “Es una suerte para nosotros tenerlo y personalmente estoy muy agradecido”, expresó Pascal antes de darle un abrazo.

De esta manera, luego de haber realizado más de cien películas a lo largo de su carrera Willem Dafoe fue honrado con la estrella número 2.768 en el Paseo de la Fama de Hollywood.