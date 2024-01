A lo Adam Levine: la reacción de los chilenos con Kieran Culkin tras ganarle el Globo de Oro a Pedro Pascal

9 de Enero de 2024

Los seguidores del intérprete chileno no le dejaron pasar su frase e hicieron justicia con sus propias manos en sus redes sociales.

Tras recibir el premio como Mejor Actor en Serie Drama en los Globos de Oro, Kieran Culkin le lanzó una ácida broma a Pedro Pascal, la que le está costando un fuerte troleo en sus redes sociales por parte de los usuarios chilenos.

En el escenario de la ceremonia que se realizó el domingo, la estrella de Succession no dudó en realizar una dirigida al actor chileno en medio de su discurso.

“Suck it Pedro, sorry, it’s mine (Jódete Pedro, lo siento, es mía)”, dijo Kieran provocando la risa de los presentes y varios memes.

El troleo a Kieran Culkin por frase contra Pedro Pascal

Las palabras de Kieran Culkin generó indignación entre los fanáticos de Pedro Pascal, chilenos que no dudaron en vengarse por sus propios medios.

Tal como ocurrió con Maroon 5 luego de su presentación en el Festival de Viña 2020, los seguidores del protagonista de The Last of Us llegaron hasta el perfil del actor de la serie de HBO para llenarlo de mensajes.

Pero no se trata de cualquier comentario, sino que lo que más se repite son recetas de platos típicos, datos y apoyo al intérprete chileno.

Sopaipillas, cazuela, humitas y hasta pastel de jaiba son algunas de las preparaciones que se pueden encontrar en las últimas publicaciones de Kieran Culkin.

“¿Cuál es la receta del Pastel de Choclo?”, “Olvídese del calor con esta refrescante receta de mote con huesillo”, se puede leer en sus publicaciones.

Por otro lado, hay quienes defienden a Pascal y se tomaron con humor el comentario del ganador. “Con Pedrito no perrito jajaja, pero con amor porque no fue igual que el mañas”, dijo un usuario comparándolo con el vocalista de Maroon 5.