VIDEO – Renuncia y sanciones: las consecuencias que dejaron las peleas en Tierra Brava

18 de Enero de 2024

A raíz de los conflictos en la casa hacienda por las tareas domésticas, la producción del reality show tuvo que tomar medidas al respecto.

En el episodio de este miércoles, luego de las fuertes peleas del capítulo pasado, la producción de Tierra Brava tomó cartas en el asunto y decidió sancionar a un par de participantes. Además, una de ellas abandonó el programa tras los incidentes.

Por un lado, Angélica Sepúlveda perdió el control luego de que Fran Undurraga le lanzara estiércol de burro y exigió su expulsión del reality show.

Mientras, toda la casa miraba con incredulidad lo ocurrido, Daniela Aránguiz y Luis Mateucci fueron a ofrecerle agua, pero la Fierecilla de Yungay se negó a que se le acercaran, y siguió limpiando sola el establo. “Agradezcan que no le saqué la rec… El burro estaba metido en la caca…, a ella le tocaba sacarla, pero prefirió tomar sol. Es una floja“, sostuvo.

Esta situación se suma a lo ocurrido antes cuando Chama y Botota limpiaban la cocina, tarea que le correspondía a Fabio Agostini.

Cuando el español quiso ayudar, no tardó en pelearse con Chama cuando le reclamó que ella no lavó su sartén en la mañana y que Uriel se molestó por eso.

“Eres un mentiroso, no haces nada. Eres un falso y no tienes respeto a nadie. ¿Y qué mete a Uriel si ese no hace nada?”, le respondió ella. Entonces, el dominicano entró a la cocina a defenderse, y la pelea subió tanto de nivel que Chama tomó la escoba con la que estaba barriendo, la rompió contra la mesa y la lanzó adonde estaba Fabio, para la impresión de todos los presentes.

La decisión de la producción

Al final el episodio de anoche, Sergio Lagos ingresó a la casa para comunicar que la producción de Tierra Brava había tomado una decisión a raíz de las recientes peleas.

En ese sentido se anunció que se amonestó a Fran Undurraga y a Chama por sus actitudes en las recientes peleas. Asimismo, contó que Angélica Sepúlveda tomó la decisión de abandonar la casa hacienda.

“Esta va a ser la última vez que aceptaremos este tipo de comportamientos. Si desatienden estas instrucciones arriesgan la expulsión de este programa. Los quiero conminar a que busquen otra manera de solucionar sus conflictos, sin descalificaciones, sin discriminaciones y sin violencia física”, les advirtió el animador del programa.