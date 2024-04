El día después de Joanna Pérez: round con Eric Aedo y expulsión en su bancada por no votarla

16 de Abril de 2024

La diputada de Demócratas la emprendió contra su ex compañero DC y de paso comunicó la expulsión de Francisco Pulgar de su bancada por no concretar el voto a su favor.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas) vivió un duro día después tras la votación de la mesa de la Cámara de Diputados, donde fue derrotada por un solo voto por su par Karol Cariola (PC).

Pérez acusó que “es una mesa presidida por el Partido Comunista, donde está la DC, que se ha atrincherado en la izquierda, y un diputado (Gaspar Rivas) que llega dividiendo a su propio partido (PDG) y no escuchando las bases”.

En esta línea, la parlamentaria tuvo duras palabras para su ex compañero de partido, Eric Aedo, indicando en radio Biobío que “muchas veces ayudé al diputado Aedo, trabajamos juntos, pero las cosas cambian y yo al menos he tenido la valentía de decirlo y no por un cargo político, un espacio, voy a vender mis convicciones y creo que eso está en juego hoy”.

Estas palabras no le gustaron al segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, quien recordó que Joanna Pérez suscribió el acuerdo administrativo que permitía el ascenso del Partido Comunista y que no respetó al levantar su propia candidatura.

“Ella hizo un acuerdo con el Partido Comunista, lo firmaron y cuando no les gustó, porque buscaban un acuerdo electoral con la derecha, que me parece legítimo, cambiaron de posición. Esa es la verdad de las cosas, aquí nadie ha vendido una convicción”, puntualizó.

Francisco Pulgar es expulsado de bancada por no votar a Joanna Pérez

Pero quien también sufrió las consecuencias de la votación de este lunes fue el diputado Francisco Pulgar (IND-PDG).

Esto, ya que el parlamentario fue uno de los que no participó en la elección, a pesar de confirmar en varias ocasiones que su sufragio iría para Joanna Pérez.

Sin embargo, al momento de concretar esta promesa, el legislador abandonó la Sala, sumándose así a Enrique Lee, Pamela Jiles y Mauricio Ojeda, quienes tampoco estaban en el hemiciclo.

Ante esto, fue la propia Joanna Pérez, jefa de la bancada de diputados de Demócratas, PDG e independientes, quien anunció la expulsión de Pulgar.

Para Francisco Pulgar, esto responde “claramente no alinee mi voto a lo que ellos pedían, e insisto, fue una solicitud de voto en la que se me prometieron las mismas cosas que la votación anterior con el diputado Cifuentes. No voté por el diputado Cifuentes porque la derecha también me había prometido legislar ciertos proyectos y no cumplieron. Entonces, ¿qué garantía me van a dar a mí a última hora?”.