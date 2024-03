Nicki Nicole habla por primera vez sobre su quiebre con Peso Pluma

20 de Marzo de 2024

La artista argentina se refirió a la exposición que tuvo el término de su relación, y reveló que parte de su vida personal la ocupará como inspiración en su nueva música.

La ruptura de Nicki Nicole y Peso Pluma se convirtió en toda una polémica, y luego de casi un mes de este episodio, finalmente la cantante argentina decidió referirse al tema.

A mediados de febrero de este año se viralizó un video que dejaba en evidencia, que el artista mexicano le estaba siendo infiel. En el registro se apreciaba claramente al intérprete de la mano con una mujer, que no era su pareja, en un casino de Las Vegas.

Momentos más tarde, apareció la joven de 23 años explicando que se enteró de esto por el clip que circulaba en redes sociales, y que a raíz de eso terminaría su relación.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió Nicki Nicole, tras enterarse de la infidelidad.

Nicki Nicole y su ruptura con Peso Pluma

Después de estas declaraciones, Nicki Nicole no volvió a referirse a la situación, pero recientemente, en una entrevista con la revista Billboard aprovechó de hablar de su vida personal, abordando su quiebre amoroso.

“La verdad es que sentí que todo fue tan público que no pude haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y ahora es incontrolable”, afirmó la artista trasandina.

Junto con esto, la intérprete de Mamichula explicó: “A mí lo que más me sanó en estos días fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envíe“

Para dar por terminada la conversación sobre su ruptura con Peso Pluma, Nicki Nicole fue clara al decir que “no sería profesional de mi parte frenar cada vez que pasa algo personal”.

En ese punto, la joven agregó: “No soy el centro del mundo y hay mucha gente que trabaja para mí y conmigo. No puedo frenar todo. Mi equipo no se lo merece, mis fans no se lo merecen”.

Finalmente, la cantante reveló que tiene muchos planes para su futuro y que actualmente le están ocurriendo muchas cosas en su vida personal y que quiere plasmarlas en su música.