Generación 98: Pitu revela el secreto mejor guardado de Javiera con Chico Olmedo

30 de Enero de 2024

En una reunión del grupo de ex compañeros, ambas se enfrentarán, dando paso a que Mardones revele lo ocurrido hace más de dos décadas.

Compartir

Un tenso capítulo de Generación 98 es el que se vivirá este martes, pero que ya se encuentra en MegaGo, donde Pitu (Lorena Bosch) expondrá a Javiera (Paloma Moreno) frente a todos sus ex compañeros, por un secreto que hasta ahora nadie sabía.

El grupo se reunió en la casa de Tomás (Felipe Rojas) para conversar luego del retorno de la Lenteja y así aclarar lo ocurrido hace 25 años con la famosa historia de El Rey León.

Es así como el Moco reconocerá ante todos el abuso sexual que protagonizó contra la ahora empresaria, entregando detalles de lo vivido esa noche, confirmando a Martita (Daniela Ramírez) lo que ya había visto a través de la cámara de Gonzalo (Nicolás Oyarzún).

Como es de esperar, Javiera y Valentina (María Gracia Omegna) serán las principales voces que buscarán dejar este episodio atrás en una tensa escena, reprochando, además, la encerrona que estaban viviendo al no saber que Pitu estaría presente.

“¿Por qué me odias tanto tú, Javiera?“, le pregunta Mardones, algo que su ex compañera niega. “Sí, me odias y no deberías, no deberías tratarme mal, al contrario, deberías tenerme en un altar, pero el cerebro no te da”, le dice.

Es en ese minuto de Generación 98 que Pitu le revela a Javiera que “soy la única que sabe tu secreto”, momento en que Chico Olmedo le pidió que se detuviera. “Soy la única que sabe que mientras estabas con Gonzalo, te tiraste a Hernán“, lanzó.

Aunque la empresaria lo negó hasta el final, Olmedo aseguró que esa noche “debutó”, pero la situación terminó por colmar su paciencia y terminó retirándose.