No solo el Chico Olmedo: Pitu reveló otro secreto que sabía de Javiera en Generación 98

1 de Febrero de 2024

En una visita sorpresa a su casa, la empresaria le hará entender a su ex compañera que maneja más información de lo que ella cree.

Pitu Mardones (Lorena Bosch) continúa dando a conocer la información que tiene de sus ex compañeros y Javiera (Paloma Moreno) nuevamente fue su blanco, dando a conocer un segundo secreto que mantenía bajo siete llaves en la trama de Generación 98 y que veremos en el capítulo de este jueves, que ya está en MegaGo.

La empresaria, que se radicó en el extranjero durante todos estos años, sorprendió a su ex compañera del Saint Williams al aparecer en su casa, donde Clemente (César Sepúlveda) la estuvo acompañando, mientras se tomaban un martini.

Una vez que el ingeniero las dejó solas, se dio inicio a una incómoda conversación entre Javiera y Pitu. “Sabes que tu obsesión conmigo no me da risa, Rocío, incluso me perturba un poco, déjame decirte”, le dice la ex esposa de Gonzalo (Nicolás Oyarzún).

“¿Mi obsesión? Pero si eras tú Javita la que me molestaba todo el tiempo. ¿Eso era lo que querías? Quedarte un ratito a solas con la gorda, con la fea, con la que tenía la cara llena de manchas, que molestabas todo el tiempo por puro placer sádico”, le respondió Mardones.

Javiera le dejó en claro que no dejaba de molestarla por la actitud de copuchenta que tenía, por siempre andar siguiéndolas y, además, estar detrás de Tomás (Felipe Rojas).

Fue en ese momento que Pitu le recordó a Javiera que “no era la única que andaba detrás de El Moco Rodríguez. Tú también lo mirabas harto”, algo que su ex compañera reconoció porque “era estupendo”.

“¿Sabes Javita cuál es la gracia de ser invisible? Que como todo el mundo te ignora, ves cosas que nadie más ve“, le aseguró Mardones, a lo que la empresaria le pidió que se retirara de su casa de inmediato, a lo que ella se negó, no sin antes revelar la información que sabía.

“¿Gonzalo lo sabe? (…) Me refiero a que a veces también te acostabas con el mejor amigo de tu pololo, Tomás Rodríguez“, lanzó Pitu, dejando a Javiera sin palabras.