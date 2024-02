FOTO – Así será la aparición de Katyna Huberman  en Generación 98

7 de Febrero de 2024

El nuevo personaje de la teleserie de Mega se reunirá con Chico Olmedo durante los próximos episodios.

Durante los últimos días, Mega confirmó que durante los próximos capítulos podremos ver la primera aparición de Katyna Huberman en Generación 98.

La actriz llegará a la ficción nocturna para interpretar a Jéssica Turrientes, quien es la alcaldesa de la comuna donde se construirá Punta Virgen, el prometedor proyecto inmobiliario de Chico Olmedo (Gabriel Cañas).

En la teleserie, el primer vistazo en el que se muestra a la jefa comunal de Milcao es en un reportaje.

“La figura política alcanzó un 35% de evaluación positiva, instalándose como sexta figura mejor evaluada y como la cuarta de su sector político”, dice en las noticias.

La aparición de Katyna Huberman en Generación 98

Aunque Katyna Huberman comenzó las grabaciones a fines de 2023 para la teleserie, recién durante los próximos episodios se le podrá ver en pantalla.

En el último capítulo de Generación 98, se puede ver que la asistente de Chico Olmedo le comentará que Jéssica Turrientes se comunicó con ella: “La alcaldesa de la comuna de Melicao. Ella aparece harto en los medios y tiene un manejo bastante particular de las comunicaciones. Me llamó porque quería agendar una reunión con usted“.

Sin embargo, en esa instancia Hernán aseguró que no quería involucrarse con la política: “Lo siento mucho pero no. No me voy a meter yo con políticos, son todos corruptos, son todos chantas. Habla tú con ella, manéjala tú“.

Finalmente, en el capítulo de este miércoles el empresario aceptará luego que su asistente le diga: “Ella insiste en que quiere reunirse personalmente con usted. Yo la vi súper motivada y además, se deshizo en piropos para usted”.

De esta manera, en lo próximos días se podrá ver el encuentro entre la alcaldesa y Olmedo, revelando una nueva historia en la teleserie.