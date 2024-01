Generación 98: la pelea de Martita y Gonzalo que fracturará su relación

31 de Enero de 2024

Lo ocurrido con Pitu Mardones, hace más de 25 años, provocará el primer conflicto de la pareja.

En los últimos capítulos de Generación 98, Martita (Daniela Ramírez) se enteró de toda la verdad sobre el abuso sexual que sufrió Pitu (Lorena Bosch), y esto desencadenará una fuerte con Gonzalo (Nicolás Oyarzún).

En el próximo episodio, que ya está disponible en MegaGo, se verá a la pareja en el departamento de la enfermera en silencio después de una intensa reunión en la casa de Tomás (Felipe Rojas).

“¿Por qué no hablamos?”, preguntará el ingeniero. “No sé si quiero. Tengo mucha rabia, en realidad no es eso, es decepción”, contestará la amiga de Robin (Gabriel Urzúa).

En esa misma línea, Martita reflexionará sobre el actuar de sus ex compañeras de colegio: “Te juro que todo este tiempo pensé que yo podía ser amiga de las chiquillas, pero al ver cómo reaccionaron con la Pitu me doy cuenta que claramente no”.

“Es reciente igual, quizás el tiempo pueda ayudar a decantar las cosas”, dirá Gonzalo intentando calmar las cosas.

Al escuchar esto la profesional de la salud reaccionará exaltada: “Lo que pasó es gravísimo, y lo más grave es que no sean capaces de asumir lo que hicieron”.

La fuerte pelea entre Martita y Gonzalo

Luego de esto, Martita comenzará a recordar la actitud de varios ex alumnos del Saint Williams que se pusieron a la defensiva con Pitu Mardones luego que se revelara este abuso.

“A mí eso me da mucha pena, pero veo que a ti y que a ustedes no”, afirmó la mujer a su pareja.

Allí, Gonzalo comenzará a excusarse, provocando la molestia de Martita. “Aquí la víctima es la Pitu, no es el Tomás, no es la Javiera, no es la Valentina, no es la Loreto”, expresará.

“Lo que le hicimos está mal, estoy arrepentido. Pero tampoco le da el derecho a ser tan manipuladora, porque con el Chico estaban disfrutando con la media cagadita que quedó”, respondió el ingeniero defendiéndose.

En ese momento su pareja tomará distancia y le manifestará que no quiere seguir hablando: “Me puedo arrepentir de lo que te vaya a decir”.

Luego, Gonzalo le dirá que de igual manera quiere escuchar lo que ella piensa de esta situación.

“¿Cómo fueron capaces de quedarse callados sabiendo lo que el Tomás le estaba haciendo a la Pitu? Y no sólo eso, la grabaron, estaban cagados de la risa y después la dejaron botada en un cerro”, respondió, notoriamente enojada.

“Lo que pasó es terrible y yo me siento súper arrepentido, pero no me define Martita”, sostendrá el personaje de Nicolás Oyarzún.

Al no llegar a ningún consenso, Gonzalo tomará la decisión de irse del departamento para que Martita tenga su espacio luego de esta discusión.