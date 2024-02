VIDEO – La furiosa reacción de Vicente al saber del aborto de Loreto en Generación 98

6 de Febrero de 2024

El joven no tendrá las mejores palabras para su pareja, luego de que lo privara de la posibilidad de ser padre.

Compartir

El capítulo de este martes de Generación 98, el que ya está disponible en MegaGo, estará marcado por la furiosa reacción que tendrá Vicente (Simón Pesutic) al saber del aborto que se realizó Loreto (Ignacia Baeza) a sus espaldas. De hecho, fue Pitu (Lorena Bosch) quien le reveló lo ocurrido.

Por lo mismo, el joven no dudó en ir hasta la casa de su pareja para confirmar lo que había sabido. Es así como el episodio comenzará con las recriminaciones del joven, quien acusó a la ex alumna del Saint Williams de haberlo privado de haberse convertido en padre.

“No lo puedo creer ¿Pero cómo puedes ser tan penca? ¿Cómo me puedes privar el derecho de ser papá? Porque era mi hijo. ¿verdad?”, le preguntó Vicente, a lo que Loreto se lo confirmó, pero le dejó en claro que “eso no te da ninguna opinión. Tú no puedes tener ninguna opinión sobre mí, es mi cuerpo, mío“.

“Quizás en algún momento fui una fábrica de hacer guaguas, pero eso ya pasó. ¡¿Tú crees que es chistoso para mí lo que yo hice?! ¡¿Tú crees que yo lo pasé bien metida en un pabellón?! Yo no quiero ser mamá”, agregó la mujer.

Pese a esas palabras, el joven insistirá en su punto. “Eso no es motivo suficiente para haberme privado la posibilidad de ser papá y mucho menos de matar una guagua. ¿Qué tienes en la cabeza Loreto? Mira, esto no te lo voy a perdonar nunca“, sostuvo.

Justo en ese momento apareció Fernanda (Sofía González), quien si bien en un momento se mostró impactada al saber del aborto de Loreto, al ver la reacción de Vicente salió en defensa de su madre.

“Oye, ya Vicente, córtala, no la trates así, menos en su casa. Sí sé lo que hizo, se hizo un aborto. ¿Y sabes qué? Le encuentro toda la razón, porque es su decisión, no la tuya. ¿O qué? ¿Querías que tuvieras esa guagua para que tú cumplas tu sueño de ser papá? Ubícate, no seas machista”, le dirá.