VIDEOS – “No me arranco de nadie”: la respuesta de Pincoya a supuesto desaire con Cony Capelli

Mientras Suro Solar entregó detalles de lo ocurrido, la mujer oriunda de Chiloé entregó su versión de los hechos.

Un nuevo hecho viene a confirmar que la amistad entre Cony Capelli y Pincoya no tiene vuelta atrás y ocurrió el pasado fin de semana en medio del evento Noche de Combos.

Todo comenzó cuando el mánager de la ganadora de Gran Hermano, Suro Solar, se refirió a lo ocurrido cuando ambas se retiraban del lugar.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, el influencer fue consultado sobre lo que había ocurrido entre las ex amigas, a raíz de los rumores que habían surgido.

“Voy a contar algo que yo vi que pasó, aparte no es un cahuín, porque pasó”, comenzó señalando en el video. “Justo estábamos saliendo e íbamos cruzando la puerta, y le piden una foto a la Cony. Se saca la foto y justo está saliendo de la puerta Jennifer“, agregó.

En eso, Pincoya “sale, la queda mirando, yo miro a la Cony, que justo se estaba sacando la foto, y la Jennifer mira, y se va corriendo con el Papá Nulo“, aseguró.

Ante esta escena, Solar finalizó diciendo que la chilota “se hizo la loca no más, yo lo vi. A mí no me lo contaron”.

“No me arranco de nadie”

Por otro lado, ante los hechos, Pincoya no tardó en referirse a ello y, a través de una transmisión en directo en su Instagram, aclaró la situación.

“Mira yo no me arranco de nadie, porque a ella no le debo nada”, partió diciendo. “Aparte yo no he hablado mal de ellos, ellos si de mi“, continuó.

A su vez, Pincoya aseguró que no tiene por qué saludar a los demás, “estoy ni ahí”, reconoció.

También, afirmó que ella es la que debería referirse a la mala onda de los ex participantes de Gran Hermano.

Por otro lado, hubo un comentario que no pasó desapercibido. Un usuario llamado Nicolás comentó en medio de la transmisión que “la Cony es loca demente“, a lo que Pincoya confirmó diciendo “cierto Nico“.