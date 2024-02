VIDEO – La acusación de Pincoya tras su eliminación de Top Chef VIP

6 de Febrero de 2024

La participante recibió varias críticas en su plato por no realizar bien un tip que le dio uno de los chefs.

Compartir

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, luego de varios errores en su preparación se convirtió en la cuarta eliminada de Top Chef VIP. En medio del programa, la chilota aprovechó de lanzar una acusación contra uno de los jueces que le dio un consejo durante la prueba de eliminación.

Según explicó la ex participante de Gran Hermano, el chef Benjamín Nast se acercó a su puesto para darle un tip que le complicó su plato.

“Considero que me dio un mal tip, porque yo iba a hacer una sopa y me dijo que fuera a buscar el atún”, aseguró la ex concursante, según consignó Tiempo X.

En esa misma línea, la Pincoya afirmó que nunca había preparado atún siendo una de las principales críticas de su platillo.

Pese a lo anterior, Galvarini explicó que no sentía rencor hacia el chef, y que antes de ser eliminada logró hacer las paces con él luego de un desencuentro en episodios pasados.

“Pero un beso para ti. Está todo bien”, dijo la última eliminada del programa.

La eliminación de Pincoya en Top Chef VIP

En la instancia final quedó el participante Juan Pablo Álvarez y Pincoya, siendo esta última la jugadora que debió abandonar el programa de cocina.

“Quiero agradecer la oportunidad de estar en Top Chef VIP, fue una competencia muy exigente, es muy duro estar acá”, aseguró Jennifer.

Posteriormente, en el confesionario, comentó que “no me había ido muy bien porque yo cocino muy distinto. Entonces lo que yo creo que está bien, para los chefs no está bien”.

Para finalizar la chilota agradeció la oportunidad y se mostró alegre pese al resultado: “Me voy contenta porque esto es una experiencia nueva. Así que feliz también, si esto es así”.