Cuál fue la amonestación de TVN a Yamila Reyna tras dichos en contra de Priscilla Vargas

14 de Febrero de 2024

El chiste de la comediante y rostro de televisión Yamila Reyna no quedó en el aire y su casa televisiva tomó cartas en el asunto.

Yamila Reyna ha estado en el centro de la polémica desde la semana pasada tras un comentario que involucró a Priscilla Vargas que rápidamente generó críticas de los presentes.

El hecho ocurrió en un evento benéfico dirigido a los afectados por los incendios en la Región de Valparaíso el cual animó junto a Eduardo Fuentes en el Club Chocolate.

El “chiste” lo dijo luego que comenzaran a hablar de la intimidad sexual de la presentadora de Canal 13, Priscilla Vargas, a lo que Yamila Reyna dijo: “¿Arito de perla? Igual se tira peos vaginales la Priscilla. Me han contado que es buena para eso”.

Algunos asistentes del evento se quedaron en silencio, mientras que otros simplemente estallaron en risas.

El humor negro de la comediante no pasó desapercibido en redes sociales y mucho menos por su casa televisiva. Pocos días después Televisión Nacional se refirió al tema.

La sanción a Yamila Reyna por el polémico “chiste” sobre Priscilla Vargas

El medio El Filtrador dio a conocer la respuesta por parte de Comunicaciones de TVN frente al momento que protagonizó la presentadora.

“Yamila Reyna tiene contrato vigente con TVN, no obstante, el canal no avala este tipo de conductas, razón por la cual la conductora se amonestó por escrito, en conformidad a su Reglamento Interno y Política Editorial”, sentenció el canal nacional.

Así mismo agregó que al no respetar las normativas de TVN, la presentadora estaría condicional. Es por esto que, en el caso de reincidir en situaciones en las que se violen las normas, será desvinculada del espacio televisivo.

Paula Escobar se refirió a la polémica en vivo

Según expresó la periodista del programa Que te lo digo, la opinión en parte de la industria es que la comediante argentina es inteligente, pero “sin herramientas de juicio“.

“Yo estuve hablando con gente del medio, gente muy, muy importante“, señaló Paula Escobar.

“Tiene que tener muchas herramientas de juicio, y no las tiene. Sin criterio no puedes estar al frente de un programa editorial, es un peligro. Ella no es tonta, pero este error es incomprensible, conociendo a Priscilla debió haber estado furiosa. Eso es lo que se comenta”, terminó diciendo.