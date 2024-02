Quién es Jaafar Jackson, el sobrino del Rey del Pop que lo interpretará en nueva película

14 de Febrero de 2024

Durante la semana, Lionsgate reveló la primera imagen de la película que retratará la vida del Rey del Pop.

El rodaje de Michael, la película biográfica del Rey del Pop, ya comenzó y el legendario artista es interpretado por su sobrino Jaafar Jackson.

A través de la red social X, el estudio encargado de la cinta, Lionsgate, compartió un primer vistazo, una imagen tomada por Kevin Mazur, el fotografió del fallecido cantante en su último ensayo antes de morir.

“Quien documentó el ensayo final de Michael y ahora es el primero en fotografiar a Jaafar en el personaje de Michael”, señalaron en la publicación.

X.

La película dirigida por Antoine Fuqua, promete ofrecer una representación conmovedora y honesta de la vida del brillante pero complicado artista. Así mismo, Lionsgate confirmó que se estrenará en abril del próximo año.

El reparto está conformado por Colman Domingo como Joe Jackson, el padre de Michael; Nia Long como su madre Katherine Jackson; y Miles Teller, como el abogado John Branca.

Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop

Jaafar Jeremiah Jackson, actualmente con 27 años, es cantante, bailarín y actor estadounidense. Es hijo de Jermaine Jackson y sobrino del icónico Rey del Pop.

El joven ya ha aparecido en televisión, precisamente en el reality show The Jacksons: Next Generation y, además, lanzó su primer single solista en 2019 titulado Got Me Singing.

Por su parte, Jaafar no fue elegido por ser familiar directo de Michael Jackson. Antes de ser seleccionado tuvo que pasar obligatoriamente por un casting junto a otros actores.

Graham King, productor de la película confesó que “fue algo tan poderoso que incluso después de realizar una búsqueda mundial, quedó claro que él es la única persona que asumirá este papel“.

“Estoy más que encantado de que se haya unido para interpretar a su tío. No puedo esperar a que el mundo lo vea en la pantalla grande como Michael Jackson”, agregó.

Jaafar, tras ser elegido el año pasado compartió el siguiente mensaje: “Estoy agradecido y honrado de darle vida a la historia de mi tío Michael”.

“A todos los fans de todo el mundo, los veré pronto“, aseguró.