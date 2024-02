Negro Piñera desclasifica llamado a Boric por mea culpa en funeral de su hermano: “Podría haber sido antes”

17 de Febrero de 2024

Aún así, el hermano menor del fallecido ex presidente aseguró que "no tengo rencor".

Miguel Negro Piñera se refirió al discurso que otorgó el presidente Gabriel Boric durante el funeral de Estado del ex presidente Sebastián Piñera.

En esa oportunidad, el mandatario realizó un mea culpa, sosteniendo que las “querellas y recriminaciones” fueron “más allá de lo justo y razonable”.

Sobre la misma indicó que “no me arrepiento de ser contrario a él cuando fui diputado. Pero usar el sillón de O’Higgins me ha permitido aquilatar mejor a Sebastián Piñera y a todos quienes lo antecedieron“.

Consultado por El Mercurio al respecto, Negro Piñera reveló haberse comunicado con Gabriel Boric por teléfono tras el último adiós a su hermano.

“El presidente reconoció que fueron injustos con él más allá de lo razonable y agradezco su mea culpa. No tengo rencor, pero después hablamos y le dije: Presidente, lo felicito, muy lindas sus palabras, pero podría haber sido antes el mea culpa, cuando Sebastián estaba vivo, porque lo pasó muy mal“, contó.

De igual manera destacó que las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo “se portaron muy bien con nosotros y fueron muy cariñosas conmigo”.

Las declaraciones de Negro Piñera ocurren a solo días de que reconociera la difícil situación que atraviesa tras el sorpresivo deceso del ex presidente. “Yo ya no tengo palabras, no me quedan lágrimas“, aseguró hace unos días en Chilevisión.