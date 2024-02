VIDEO – A una semana de su muerte: Negro Piñera aclaró el mito sobre si era mantenido por su hermano Sebastián

13 de Febrero de 2024

Durante años todos asumieron que el hermano menor de la familia vivía a expensas del fallecido ex presidente.

Miguel “Negro” Piñera se refirió a cómo ha vivido esta primera semana desde la muerte de su hermano Sebastián el pasado martes, a raíz de un accidente en helicóptero que sufrió en el Lago Ranco.

En conversación con Chilevisión, además, aprovechó la instancia para aclarar uno de los populares mitos que rondaban en torno a su vida y al vínculo que tenían ambos: que el ex presidente, básicamente, financiaba su vida.

“Ese mito que dice que Sebastián me depositaba, Kramer empezó con esos chistes. Eso es un mito, porque yo toda mi vida he trabajado“, aclaró, negando algo que estaba en boca de todos.

En ese sentido, descartó que Sebastián fuera su sostén, por lo que el Negro Piñera detalló que “tuve más de 30 boliches, restaurantes, pubs, discotecas. Recorrimos Estados Unidos en moto hace 30 años, yo hice la campaña senatorial, canté en todas, en las dos presidenciales”.

“Recorrí todo Chile con él. Anduve arriba de ese helicóptero, compartí mucho con mi hermano, éramos muy cercanos”, recordó.

La emoción del Negro Piñera

En la entrevista, Negro Piñera no pudo evitar emocionarse al recordar a su hermano Sebastián. “Cada día se pone peor, pero (hay) sentimientos encontrados“, aseveró, reconociendo que está “muy triste”, pero también alegre por el reconocimiento que ha tenido el ex presidente.

“Yo ya no tengo palabras, no me quedan lágrimas. Mi hermano querido, una persona única, cariñoso, feliz con los nietos”, agregó.