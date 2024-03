VIDEO – Las palabras de Daniela Castro tras ser eliminada de Tierra Brava

21 de Marzo de 2024

La cocinera perdió en el duelo frente a Nicolás Solabarrieta.

Daniela Castro se convirtió en la nueva eliminada de Tierra Brava tras perder en la competencia frente a Nicolás Solabarrieta. Esto, en una jornada donde también se enfrentarán Jhonatan Mujica contra Fabio Agostini.

Previo al duelo, la ganadora de la primera temporada de MasterChef Chile aseguró que “si no me quedo, se queda Nico que es increíble. Voy a dar lo mejor de mí siempre“. En tanto, el ex futbolista señaló que “yo siempre respeto mucho las competencias. Si gano me va a dar tristeza que se vaya Dani”.

La competencia consistió en cargar sacos y ubicarlos en un balancín evitando que se cayeran y queden en equilibrio. Ahí, Castro tuvo dificultades desde el principio por lo que, inevitablemente, Solabarrieta tomó la delantera y terminó siendo quien encendió la antorcha.

Pese a que ya era evidente que Daniela Castro era la nueva eliminada de Tierra Brava, Nicolás Solabarrieta la esperó en la cima, donde se abrazaron, cerrando así el duelo.

“Me sentí bien, sentí el apoyo de mis compañeros. Afuera está Uriel, quiero verlo, conocer nuestros mundos distintos, me encanta que seamos distintos. Quiero cuidarlo y no repetir errores que cometí en otras relaciones”, indicó la cocinera al despedirse de sus compañeros.

Al momento de dedicarle algunas palabras, todos solo tuvieron elogios para ella, incluyendo Luis Mateucci y Daniela Aránguiz, con quienes tuvo varias discusiones en el encierro, y se disculparon con ella por los conflictos.

“Todas las discusiones que vivimos adentro, si algo te dolió te pido perdón, porque el encierro a veces saca cosas que no son tan importantes. Eres la tremenda mina”, le aseguró Aránguiz.