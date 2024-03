VIDEO – “Te engañaron 20 años”: la fuerte pelea de Botota Fox y Daniela Aránguiz en Tierra Brava

20 de Marzo de 2024

El enfrentamiento entre ambos comenzó por un malentendido, terminando a los gritos, e incluso con otros participantes interviniendo.

En el capítulo de este martes de Tierra Brava, Daniela Aránguiz tuvo una fuerte pelea con Botota Fox, luego que le lanzara una hiriente frase respecto a su antigua relación con Jorge Valdivia.

Todo esto ocurrió mientras Chama y la ex chica Mekano comentaban los dramas de la casa, en la pieza del establo. Sin embargo, de manera inesperada la transformista se sumó a la conversación, a lo que Aránguiz reaccionó bromeando: “Te estamos webe… a ti. Sé todo lo que pasó”.

Lo anterior, Botota no se lo tomó bien y le respondió: “No tienes idea de mí. Te engañaron 20 años, ¿qué vas a creer acá adentro?”.

La fuerte pelea entre Botota Fox y Daniela Aránguiz

Tras escuchar esto, Daniela Aránguiz no se quedó de brazos cruzados y fue a confrontar a Botota por sus dichos.

“Si me cag… o no, yo no tengo la culpa. Si hablas we… que son dolorosas para alguien, sé consciente”, le manifestó la ex panelista de Zona de Estrellas.

Inmediatamente se vio que Botota abandonó el lugar sin darle mayor importancia, diciéndole: “Lo siento, quiero dormir”. En ese instante, Aránguiz lo siguió nuevamente para expresarle su molestia, pidiéndole que no vuelva a decir algo así.

“No vengas acá a meter cizaña, te gusta armar ataditos y después hacer como que todo quedó en cloro”, expresó el también comediante, mandándola a acostarse.

Fue allí cuando Daniela Aránguiz perdió los estribos manifestándole: “Ten cuidado afuera, en cinco segundos te hago m… afuera. Yo no le tengo miedo a la tele, me pagan más que a ti”. Luego, se pudo ver que la mujer se sacó el micrófono y comenzó a quejarse junto con Pamela Díaz y Luis Mateucci.

“Yo también soy su amiga, y he tenido ganas de decirle miles de w…, que es una maleducada y una ordinaria”, afirmó La Fiera, aconsejándole a la ex Mekano no pelear. Posteriormente, Díaz fue a hablar con Botota para decirle: “Relájate, no te mandes comentarios así”.

Por su parte, Mateucci se molestó por los comentarios de la transformista contra su novia, pero decidió no intervenir, lo que provocó la molestia de su pareja.

“Yo estoy acostumbrada a tener hombres a mi lado que me defiendan, sólo te voy a decir eso. Si estoy con los hombres de mi familia y un hombre me ataca, los hombres a mí me defienden”, afirmó Aránguiz.

Mientras eso ocurría, Botota se reía desde su cama, continuando con sus frases, e incluso tratando a Daniela de violenta. Al escuchar esto, Mateucci no aguantó más y le gritó de vuelta: “¡Cállate estúpido! ¡Cerrá el pico!”.