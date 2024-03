“Lo voy a amar eternamente”: la declaración de Daniela Aránguiz en medio de nueva pugna con Jorge Valdivia

27 de Marzo de 2024

Actualmente, la ex pareja se ve envuelta en una nueva polémica que comenzó tras una nueva transmisión en redes socailes de la ex Mekano.

Durante el último capítulo de Tierra Brava, Daniela Aránguiz entregó una sincera declaración respecto a su ex pareja, Jorge Valdivia, en imágenes que fueron grabadas meses atrás y que fueron emitidas la noche de este martes en medio de una nueva polémica que enfrentan ambos.

En el episodio del reality show de Canal 13, la ex Mekano admitió que lleva un año sin ver a su ex pareja. “Lo evito, no lo quiero ver, porque me da miedo lo que me pueda pasar. Y sé que en algún momento lo voy a tener que ver”, confesó.

“Es diferente a amarlo como pareja, pero siempre lo voy a amar eternamente, porque es parte de mi familia”, aseveró Daniela Aránguiz en su declaración, mientras conversaba con Arturo Longton.

La nueva pugna contra su ex pareja tras la declaración de Daniela Aránguiz en Tierra Brava

Las declaraciones que vimos en pantalla ocurren luego de que Daniela Aránguiz anunció que realizaría una transmisión en redes sociales la noche del domingo 24 de marzo, donde aseguró que la gente finalmente entenderá por qué hace o dice muchas cosas.

“Hoy en la noche voy a hacer un live para que todos me acompañen. Ustedes me conocen y saben que hago cosas muy impulsivamente y la gente no entiende por qué”, tras una serie de críticas a la relación de su ex marido Jorge Valdivia, con la parlamentaria, Marte Orsini.

Así mismo, enfatizó en que “quizás no entiendan por qué hago las cosas, hoy día se van a enterar todos porque me cansé. Una se aburre también po”.

En aquella instancia la ex del futbolista arremetió en contra de él por no haber ido a buscar a sus hijos por asistir a una clase de cocina junto a su nueva pareja, la diputada Maite Orsini.

“Pensar que este fin de semana le tocaba con sus hijos y no es capaz de ir a buscar ni a dejar a mis hijos a las actividades que ellos tienen, los deja esperando y los tiene completamente abandonados“, aseveró.

La respuesta de Jorge Valdivia ante las acusaciones

Este martes 26 de marzo, en una declaración pública compartida por ADN, medio donde Jorge Valdivia trabaja actualmente, le respondió a su ex pareja.

En el texto parte señalando que el régimen de las visitas ha sido respetado, “lamento tener que llevar a lo público aspectos de mi vida privada, pero no puedo permitir que se intente enlodar no sólo mi imagen pública sino principalmente mi relación con mis hijos“, agregó.

“En el último tiempo he debido enfrentar una inexplicable violencia por rehacer mi vida de pareja, pero más grave aún es que se involucre a mis hijos en esto. Aclaro que jamás abandonaría ni expondría a mis hijos“, enfatizó el ex futbolista.

Así mismo, ADN agregó que la abogada de Jorge Valdivia, Claudia Rodríguez, explicó en el mismo escrito que “según el régimen comunicacional que está aprobado judicialmente, al padre no le correspondía estar a cargo de los niños el fin de semana del 15 al 17 de marzo“, días que Daniela Aránguiz lo acusó por no ir a buscar a sus hijos.