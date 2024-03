VIDEOS – Así fue la presentación de Gonzalo Egas y José Ángel González tras ser confirmados en ¿Ganar o Servir?

27 de Marzo de 2024

El reality show que se grabará en Perú comenzará sus transmisiones durante abril.

Canal 13 dio a conocer a dos nuevos participantes confirmados para su próximo reality show llamado ¿Ganar o Servir?.

En el matinal Tu Día se reveló la identidad de dos hombres que se sumarán al programa de telerrealidad de época que se grabará en Perú. Se trata nada más y nada menos que del ex chico reality Gonzalo Egas y José Ángel González, quien hará su debut dentro de este formato en televisión.

Así fue la presentación de los nuevos confirmados de ¿Ganar o Servir?

El primero en ser revelado fue Gonzalo Egas, uno de los chicos reality más recordados de la televisión chilena por ser el gran ganador de La Granja en 2005.

Sobre su regreso a este tipo de programas, el nuevo jugador manifestó: “Tengo 48 años, no 29, pero me encuentro bien, pleno para la competencia. De hecho, creo que estoy en mi mejor momento”.

En esa misma línea, el concursante chileno reveló lo que lo motivó a ser parte del encierro en ¿Ganar o Servir?.

“Me dio ganas de entrar el ver la gente que estaba, porque con Coca tengo muy buena onda, Luis Mateucci me parece competitivo y buen líder, a Pangal lo conozco también y es un gran deportista. Hay competidores muy fuertes y entretenidos, así que va a estar bueno el encierro”, afirmó.

Finalmente, se refirió a cómo se siente respecto a la relación con sus compañeros: “Estoy en modo zen, la convivencia no va a ser tema para mí. Mientras se respeten mínimos comunes, como que no me jodan mientras duermo, o la comida. Estoy más relajado, para mí esto es algo divertido, quiero pasarlo bien, disfrutar y competir”.

¿Quién es José Ángel González?

El otro jugador que se sumó al encierro, es José Ángel González a quien también llaman el Poeta del Relato, un relator de fútbol y poeta chileno.

“En 2013 gané dos concursos hispanoamericanos de escritura, y dejé mis estudios de veterinaria y saqué un libro autogestionado. Ahora estoy desarrollando en mi mente un par de novelas”, contó González en su presentación.

Gracias al relato llegó a ser editor de un sitio de deportes, e incluso logró relatar partidos amistosos en televisión durante el 2019. Mientras que actualmente se desempeña como locutor en el sitio RumboDeportivo.cl y en radio Colo-Colo.

En relación a su decisión de entrar al programa, afirmó: “Una amiga me había dicho hace años que mi forma de ser podía servir para un reality, por ser medio histriónico, así que esta era una deuda que tenía hace tiempo”.

“Aunque igual yo creo que el reality para mí era Amor Ciego”, admitió el participante de 34 años.

Según José Ángel, la constante en su vida amorosa es comprometerse demasiado con las chicas que le gustan, aunque hasta el momento nunca ha sido correspondido.

“Estoy más enfocado en las dinámicas y competencias, pero puedo conocer a alguien adentro, no estoy cerrado a encontrar el amor. Algún día me tiene que tocar”, sostuvo.