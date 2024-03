“Qué pena que no sea en parejas”: las confesiones de Oriana Marzoli previo a su ingreso en ¿Ganar o Servir?

25 de Marzo de 2024

La ex chica reality hizo un mea culpa sobre su participación en programas anteriores, e hizo impactantes declaraciones sobre su reencuentro con Luis Mateucci.

Oriana Marzoli volverá a Chile después de siete años, tras ser confirmada como la nueva participante del reality ¿Ganar o Servir?, de Canal 13.

A raíz de esto, la influencer española-venezolana participó de una entrevista con LUN, donde aprovechó que reflexionar sobre su pasado televisivo y cómo se encuentra en la actualidad.

“He madurado bastante. No van a ver a la misma Oriana, la esencia es la misma, pero hay matices que están pulidos. Ahora cuando discuto intento argumentar un poco más y no quedarme en lo superficial, y con eso me refiero a lo banal, a lo primero que veo”, afirmó.

En esa misma línea, Oriana sostuvo: “Cuando comencé a hacer realities en Chile tenía 23 años, ahora tengo 32, para que quede claro… entonces la gente cambia, madura, muta. Bueno, me refiero a la gente normal como yo, que soy intensa y de carácter fuerte, pero normal”.

“Yo fui una niña que cometió errores, unos que me arrepiento y otros que no, y ya está. Así es la vida, tampoco he matado a nadie”, manifestó la ex chica reality.

Oriana Marzoli se refiere a su reencuentro con Luis Mateucci en ¿Ganar o Servir?

El programa que se estrenará en abril, contará con varios rostros del espectáculo como Botota Fox, Gala Caldirola, Pangal Andrade y Luis Mateucci. En relación a este último, Oriana Marzoli fue consultada por cómo cree que será volver a convivir con su ex pareja.

“Le tengo un cariño enorme, es uno de mis ex con los que mejor relación tengo y tuve en el pasado”, reveló la influencer.

“Entre nosotros se ha guardado muchísimo cariño y los dos sabemos el personaje que es cada uno. Luis es una persona maravillosa… me va a facilitar bastante mi estadía en ese reality. Pero solo cariño de amigos de ambas partes”, aclaró la ex chica reality.

Para finalizar, Oriana mencionó cómo será reencontrarse con Mateucci en las pruebas: “Con él me siento muy cómoda compitiendo en los realities, nos entendemos muy bien y siempre nos fue genial. Qué pena que este reality no sea en parejas, si no seríamos un dúo excelente compitiendo”.