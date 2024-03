Ex Yingo y un Mister Madrid: los dos nuevos participantes confirmados del reality ¿Ganar o Servir?

26 de Marzo de 2024

Estas dos figuras se sumarán dentro de las próximas semanas al encierro de Canal 13 que se realizará en Perú.

Compartir

¿Ganar o Servir?, el nuevo reality de Canal 13, confirmó la identidad de dos nuevos participantes que se sumarán al encierro que comenzará el 13 abril.

Según reveló la señal, se trata de un hombre extranjero y una mujer chilena, que anteriormente ya habían aparecido en televisión.

Los nuevos participantes

En el matinal Tu Día, se reveló que la nueva participante del reality será Faloon Larraguibel, una conocida animadora y ex chica Yingo, que se integrará al encierro que se realizará en Perú.

Sobre la decisión de ingresar al programa, la mujer de 35 años manifestó: “Si no me atrevía ahora no lo iba a hacer nunca. Creo que este reality va a ser una terapia para mí, una oportunidad para volver a estar sola conmigo y volver a mi centro”.

En relación a esto, la comunicadora sostuvo que utilizará esta experiencia para volver a enfocarse en ella: “Quiero volver a encontrar a esa Faloon que fui. Hace mucho rato que no pienso en mí, debo ponerme en primer lugar, porque si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien”.

“Las conversaciones para ingresar empezaron hace dos meses, y solo coincidió con este incidente la decisión final que tomé”, dijo Faloon, refiriéndose al fuerte episodio de violencia intrafamiliar que vivió hace algunas semanas.

El otro confirmado del espacio de telerrealidad es un ex chico reality español llamado Alejandro Pérez Moro. Tiene 30 años y es un modelo que en 2021 fue elegido como Mister Madrid, que también compitió para ser Mister España.

El joven anteriormente había participado en un programa de formato similar como La Isla de las Tentaciones, donde entró junto con su pareja, Laura Boado.

“Fui el más querido de ese reality porque me porté muy bien. (…) Fue una experiencia dura, pero me llevé todo el cariño de España, hoy voy por la calle y me dan gracias por haber enseñado valores a los niños”, asegura el modelo, quien sí fue engañado por su pareja en el encierro.

Sobre la oportunidad de ingresar a ¿Ganar o Servir?, Alejandro respondió: “Soy muy creyente y me guío por las energías. Siento que Dios me ha puesto una oportunidad muy buena de darme a conocer con este reality, y que va a ser un cambio en mi vida. Siento que puedo gustar, no solo físicamente, sino como persona, y creo que ha sido el destino que me ha llovido esto del cielo”.

Por el lado de la competencia, el ex chico reality afirmó ser buen competidor y deportista. “Me considero muy ágil, y aunque no gane, lo voy a poner difícil y voy a motivar a mi gente en lo que sea. Tengo la mentalidad de ganador”, dijo para cerrar.