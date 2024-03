El comprometedor video de Francisco Kaminski tras quiebre con Carla Jara

31 de Marzo de 2024

Durante los 40 segundos que dura el registro, Camila Andrade y el animador se dan un beso.

Tras el quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminski debido a una eventual infidelidad, se dio a conocer un comprometedor video del animador junto a su compañera de trabajo, Camila Andrade.

En medio de la polémica sentimental que remeció al espectáculo durante este fin de semana, usuarios de redes sociales recordaron un piquito entre Kaminski y Andrade durante un evento en Puente Alto.

Según contaron, se trata de un juego que se dio luego que el público presente pidiera el beso entre los colegas. Todo, con la canción Desde que te vi de Natalino de fondo.

Durante los 40 segundos que dura el registro, la pareja está abrazada, mientras la ex Miss Chile se ríe y Kaminski pone sus manos sobre su cintura, para, posteriormente, darle el beso que duró tres segundos.

“Una tercera persona invlucrada”

Tras la ruptura, la ex Mekano reveló que con Kamiski “nos separamos hace dos semanas. Y quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos”.

“Aquí sí hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”, agregó la actriz.

“Estoy pésimo, no hay día que no lo haya pasado mal, sigo en shock. He seguido trabajando en mis redes sociales y subiendo videos porque es mi fuente de trabajo. Me ha contenido mis amigas más cercanas, mi mamá y mi hermana”, agregó Carla Jara.

“Esto ha sido un proceso terrible y súper triste. Esto pasó de la noche a la mañana. Con él nunca tuvimos un problema, ningún conflicto, no nos habíamos separado antes… era una relación estable y maravillosa, pensé que mi matrimonio iba a durar para toda la vida”, lamentó.