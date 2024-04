Las confesiones de Mariela Sotomayor y Camila Recabarren tras ser confirmadas para ¿Ganar o Servir?: “Me tiene miedo”

2 de Abril de 2024

El reality show que se grabará en Perú comenzará sus transmisiones durante abril, y ya reveló la identidad de 13 de sus participantes.

Canal 13 dio a conocer a dos nuevas participantes confirmadas para su próximo reality show llamado ¿Ganar o Servir?.

En el matinal Tu Día se reveló la identidad de dos mujeres que se sumarán al programa de telerrealidad de época que se grabará en Perú. Se trata nada más y nada menos que de la ex chica reality Camila Recabarren y Mariela Sotomayor, quien hará su debut dentro de este formato en televisión.

Las confesiones de las nuevas participantes confirmadas de ¿Ganar o Servir?

Camila Recabarren, es una experta del género reality, destacando con su participación en programas como Amor a prueba (2014), donde fue expulsada por mechonear a Eugenia Lemos, y ¿Volverías con tu ex? (2016).

Ahora con 33 años, la mujer manifestó cómo se enfrentará a su tercer encierro: “En los realities anteriores yo estaba dolida con la vida, tenía muchos temas pendientes. Ahora ya no tengo tantos traumas, trato de estar más en el presente y de velar por mí. Creo que en ese momento podría haberlo disfrutado más, haberle sacado más provecho, y quizás hubiera ganado, pero me faltaba conciencia. Ahora voy dispuesta a disfrutarlo, cada segundo adentro me va a sacar y desconectar de todo lo que está afuera”.

Junto con esto, manifestó segura: “Mi prioridad es ganar el reality. Yo creo que aquí no me va a ganar ninguna, tendrían que meter a alguien que compita tan fuerte como yo”.

En cuanto a sus compañeros, Recabarren reveló: “Quiero conocer a Gonzalo Egas porque boxea, quiero que me enseñe”.

Mientras que también aprovechó de sincerarse sobre otros de los participantes confirmados, entre ellos Oriana Marzoli y Gala Caldirola, con quienes compartió anteriormente.

“La Oriana no me cae mal, pero siento que ella me tiene miedo, porque soy más alta, y me vio cuando le pegué a Eugenia. A Gala en cambio la encuentro muy sabelotodo, como que tiene su autoestima bien alta, me gustaría verla más humilde”, sostuvo.

¿Qué dijo Mariela Sotomayor?

Por su parte, Mariela Sotomayor es una conocida reportera que ha sido parte de programas como Primer Plano, Me Late, Zona de Estrellas, entre otros.

“Perseguí millones de veces a los chicos reality, así que estar desde la otra vereda va a ser súper loco. Espero ser una buena representante de mis colegas periodistas”, confesó la periodista.

Junto con esto, reveló que “fue una decisión súper difícil de tomar, me daba miedo soltar el control, porque yo soy una persona muy controladora”.

En cuanto a sus expectativas en las competencias del reality, Mariela admite que lo físico no es su fuerte: “No entreno hace muchos años, mi único entrenamiento es cuando subo las escaleras de mi casa, que está pegada al cerro”. Sin embargo, aclaró que una sus fortalezas podría ser su fuerza, catalogándose incluso como “todo terreno”.

Por último, Mariela Sotomayor expresó que espera ser una de las “copuchentas” del encierro: “Me encantaría juntarme con mis compañeros a copuchar tantas historias que cada uno tiene”.