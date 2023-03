Por qué Luis Jara apareció en una de las audiciones de The Voice Chile

21 de Marzo de 2023

Luis Jara sorprendió con su aparición durante el segundo capítulo de The Voice Chile la noche de este lunes.

The Voice Chile, estelar busca talentos de Chilevisión, tuvo la noche de este lunes el segundo episodio de su nueva temporada, el que estuvo marcado por la presencia del cantante Luis Jara.

El también animador de televisión apareció en el espacio que tiene a Julián Elfenbein y Diana Bolocco en la conducción estuvo acompañando a una de las alumnas en su academia de canto que llegó a presentarse a las denominadas audiciones a ciegas.En T

María José Díaz Matta, conocida por su nombre artístico Jo Dimata, postuló anteriormente a otros espacios como Got Talent Chile y El Retador, por lo que en esta oportunidad, Luis Jara no quiso estar ausente ante la posibilidad de sumarse a The Voice Chile.

“Yo estuve en la academia de Luis Jara por 10 años. Fue una experiencia súper increíble y les recomiendo esta academia a todas las personas que quieran cantar y se quieran atrever”, destacó la intérprete.

Ahí, Luis Jara quiso dejar en claro que “yo no le escribí nada de esto. Van a pensar que yo la contraté para que me hiciera promoción. Les juro que esto es súper espontáneo”, siendo respaldado por Diana Bolocco.

El cantante, además, recordó que María José Díaz llegó a su academia con solo 7 años y que de inmediato se convirtió “en todo un espíritu“.

“Es difícil entender que el canto es una disciplina. Los que teníamos participación como docentes, veíamos en ella lo que queríamos transmitir, pero no solo porque es especial, sino porque tiene un talento desbordante“, sostuvo.

La audición de María José en The Voice Chile

Acompañada de su familia, María José Díaz se subió al escenario de The Voice Chile para interpretar el clásico “Hopelessly Devoted to You” de Olivia Newton-John, logrando quedar en el equipo de Prince Royce.