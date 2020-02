“Era para todos los chilenos”: bailarín de Francisca Valenzuela entregó detalles del show en Viña 2020

Por RL y RT / Viña del Mar 25 de Febrero de 2020

Juan Francisco Matamala, candidato a Rey de Viña 2020 en representación de Canal 13, también fue parte del grupo de bailarines que estuvo en la Quinta Vergara junto a Francisca Valenzuela.

El bailarín, actual integrante de Bailando por un Sueño y ex participante de Rojo, en conversación con EL DÍNAMO, aseguró que pese a que fue una buena experiencia, “salimos súper tarde, como a las dos de la mañana, entonces parte de la Quinta Vergara igual se había ido“.

Sin embargo, esto no fue impedimento para llevar a cabo el show. “Eso no bajó la energía. Cuando nos subimos al escenario la gente gritó, vibraba. Fue una linda experiencia, fue un show con mucho respeto, con mucho amor, un show para todos los chilenos. Feliz de haber vivido esa experiencia”.

– ¿Fue comentario en el equipo el poco público que había a esa hora?

– No porque, en el fondo, estábamos muy enfocados en el show, en lo que se venía. No estábamos preocupados de la gente en sí, ¿cachai? Salimos al escenario y vimos que había menos gente, pero no afectó nuestra energía y emoción.

El gesto de Francisca Valenzuela

Uno de los momentos más recordados de lo ocurrido anoche en Viña 2020 fue cuando Francisca Valenzuela y su grupo de bailarines se taparon un ojo, en alusión a las personas que tras el estallido social perdieron sus ojos en medio de las masivas manifestaciones.

Consultado al respecto, Matamala indicó que el gesto no fue improvisado, sino que “era todo parte del show, veníamos ensayando hace más de un mes. Como dije, era un show para todos los chilenos, en base a lo que se está viviendo hoy en día y en eso nos enfocamos para crearlo como equipo.