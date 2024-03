¿Qué dirá Oriana?: Gala Caldirola es confirmada para ¿Ganar o Servir? de Canal 13

22 de Marzo de 2024

La española es la octava confirmada para la sucesora de Tierra Brava, que debutará durante el mes de abril.

Compartir

El nuevo reality ¿Ganar o Servir? sigue sumando participantes, y esta vez Canal 13 confirmó entre sus integrantes a Gala Caldirola.

Con esta noticia, la ex chica reality se suma a los famosos anunciados anteriormente como Naya Fácil, Botota Fox, Coca Mendoza, Luis Mateucci, Pangal Andrade, Blue Mary y Oriana Marzoli.

Todos ellos serán parte de una competencia que los llevará 200 años al pasado, debiendo enfrentarse a desafíos extremos, los que definirán quienes tomarán el rol de señores que incluye beneficios o si serán del grupo que deberá atender al resto de la casona.

El reencuentro entre Gala Caldirola y Oriana Marzoli

Gala Caldirola que se hizo conocida en Chile por su participación en ¿Volverías con tu Ex?, se reencontrará con dos ex compañeros de encierro: Oriana Marzoli y Luis Mateucci.

En relación a esto, la española de 31 años afirmó estar tranquila: “No he vuelto a tener ningún tipo de relación con Oriana. Sé que en estos años ha seguido haciendo comentarios sobre mí. Nunca entendí su odio, pero yo estoy en otra parada, construí una vida completa y no tengo tiempo para prestarle atención a cosas que no me interesan.

En esa misma línea, Gala sostuvo sobre la participante española-venezolana: “Espero que si nos volvemos a encontrar, ella después de tantos años, haya madurado y no tengamos que volver a vivir en conflictos, porque es muy desagradable, una tortura para todos, no sólo para mí”.

“Yo vivo en el presente y no tengo interés en conflictos, pero si Luis y Oriana me vienen al choque, para adelante no más. Si me la pude con ellos a los 23 años, con 31 me va a costar mucho menos aguantármelos”, expresó.

Las declaraciones de Gala Caldirola tras ser confirmada en ¿Ganar o Servir?

Sobre su regreso a la televisión, Gala Caldirola afirmó que “la mujer que soy hoy es más madura, tiene más personalidad, más claridad, es más estable y más consciente. Ahora vivo en una etapa de mucha plenitud”.

En relación a su ingreso a ¿Ganar o Servir?, la española fue clara al decir que está encantada con el formato de época.

“Me parece súper entretenido lo de tener que vivir en otra época. Me encanta la ropa que tendremos que usar, me parece una maravilla no tener que pensar todos los días en qué ponerse. Y obviamente prefiero que me sirvan a tener que servir, todos escogeríamos eso, pero no tengo problemas en seguir las reglas”, sostuvo.

Finalmente, Gala Caldirola manifestó estar ansiosa con su participación: “Tengo ganas de volver a reconectar con la gente que me dio la oportunidad de quedarme en Chile, que me vuelvan a conocer, a esta nueva Gala. Quiero que tengan una actualización de mí”.