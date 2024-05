“Eres tan mentiroso”: así reaccionó Carla Jara a la entrevista de Kaminski en Podemos Hablar

6 de Mayo de 2024

La ex Mekano usó su cuenta de Instagram para referirse a la entrevista de su ex marido.

Carla Jara se refirió a la entrevista que dio Francisco Kaminski en Podemos Hablar, donde entregó su versión de su quiebre.

A través de su cuenta de Instagram, la ex Mekano reconoció que “me llego a reír con tanta mentira. Estoy impactada. Impactada con tanta cosa que me mandan, porque no estoy mirando el programa. Pero qué heavy cómo alguien llega a mentir tanto“.

Incluso, dio cuenta de las transferencias que hizo para concretar el viaje a Brasil donde terminó la relación, luego de que el periodista asegurara que ella no pagó todo como lo mencionó anteriormente.

“Ay Francisco, eres tan mentiroso. Los pasajes pagados por mí y te transferí para comprar reales, el hotel pagué la mitad y mínimo que pagaras la diferencia“, consignó Jara.

Por otro lado, Carla Jara también mencionó otros pasajes de la entrevista a Kaminski en Podemos Hablar, donde, por ejemplo, aseguró que hoy en día su hijo no le habla.

“Su hijo no le habla no porque yo le meta cosas a la cabeza, porque jamás lo haría. Su hijo no le habla porque no ha recibido el mejor trato de su padre. Pero he hecho todo como corresponde”, explicó. “He seguido el conducto regular y, nada poh, el tiempo me dará la razón”, agregó.

Por último, la comunicadora dejó en claro que “el viaje ya me da lo mismo, pero espero que algún día me pague toda la plata que me debe… y es mucha”.

“Ojalá que algún día se digne a pagarme toda la plata que le he prestado. Eso nomás po’, uno siempre con la frente en alto y con la verdad por delante“, cerró.