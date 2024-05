Su profunda relación con sus amigos y demanda laborales: los claroscuros que marcaron la vida de Claudio Iturra

23 de Mayo de 2024

Algunos cercanos reaccionaron a su deceso tras la noticia, y aquí te contamos algunas de las batallas que debió enfrentar durante su vida.

Compartir

Gran impacto ha causado la noticia de la muerte del destacado periodista y empresario turístico Claudio Iturra a sus 43 años. Un querido comunicador que también era propietario de una agencia de viajes llamada Masai, donde acercaba y enseñaba sobre las distintas culturas y atractivos de diferentes países a sus viajeros.

A raíz de este lamentable anuncio, te revelamos la reacción de algunos de sus cercanos a su deceso y las batallas que debió enfrentar durante su vida.

La reacción de sus cercanos tras su muerte

La información en primera instancia fue comunicada por Raquel Argandoña en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Descansa en paz”.

Momentos más tarde, a ella se sumó Jordi Castell quien expuso un emotivo mensaje tras conocer la noticia: “Golpes fuertes y éste… fuiste el motor para volver a creer en todo, Te llevaré en mi corazón”.

Por su parte, Jean Philippe Cretton se extendió en una conversación en el matinal de Chilevisión donde recordó al creador de contenido.

Allí explicó que Claudio Iturra tenía una particular manera de ver la vida, y destacó que “él siempre hacia todo desinteresadamente”. Explicando que él era partícipe de una acción llamada cadena de favores, donde una persona hace una buena acción, para que esto se vaya repitiendo sin necesariamente ganar algo a cambio.

Junto con esto, recordó las palabras que le dijo el viajero: “Tú tienes un espíritu parecido al que tengo yo“, a lo que Cretton añadió: “Él tenía un espíritu de libertad”.

Las demandas que enfrentó

Pero no todo fue tan fácil en la vida de Claudio Iturra, ya que en varias ocasiones sufrió varias críticas por sus programas y también por su agencia, con la que incluso debió enfrentar una demanda.

Una de las más polémicas fue hecha por la Sociedad Geológica de Chile, luego que lo acusaran de emitir información falsa en su programa Ruta 5 de Canal 13C, donde habló de los procesos geológicos que configuraron las Torres del Paine.

“Sus opiniones sólo sirven para confundir a la ciudadanía como a la comunidad educativa en general en el país, siendo a su vez vergonzoso y deshonroso para profesionales de la disciplina que pudieran verlo tanto por la transmisión nacional como en el extranjero”, informaron en un documento en su momento.

Esto le valió varios insultos al periodista, quien no tuvo en problema en enfrentar y reconocer su errores públicamente.

“Nos equivocamos en varios datos de las Torres del Paine en un programa y me han llegado ene insultos, garabatos de geólogos. Igual es difícil de entender nuestra vida, nuestro trabajo, tratamos de no equivocarnos”, reconoció Iturra en la publicación.

En esa misma línea, sostuvo que “es obvio que me equivoco a veces, y muchas, soy humano. Tratamos de no equivocarnos, pero obvio nos equivocamos a veces, porque el volumen de info es mucha, pero siempre me quedo con lo positivo”.

Por otro lado, en 2016 el segundo juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se pronunció en contra de la productora del periodista Claudio Iturra, por despido injustificado.

Esta situación ocurrió en plena producción en Lençois Maranhenses, en Brasil, cuando el periodista Cristóbal Fernández asegura que fue despedido en medio de groserías, e incluso se le lanzó un celular al cuerpo.

Finalmente la Corte de Apelaciones determinó que la productora Masai Media, tenía que indemnizar al periodista que fue despedido en el país extranjero con 2 millones y medio.