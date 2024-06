La herencia que podría recibir Máximo Bolocco tras muerte de Carlos Menem

2 de Junio de 2024

En estos días se conoció la declaración jurada de Carlos Menem, donde se constató el 50% de la propiedad de los 26 terrenos que poseía en Chilecito, La Rioja, Argentina.

Máximo Menem Bolocco, hijo del fallecido de Carlos Menem, fue parte de los trámites realizados por la familia del ex presidente argentino para poder repartir su millonaria herencia, tras su muerte en 2021.

Según detalló Perfil, “cada terreno tiene sólo un metro cuadrado y que el valor informado es el valor fiscal de ese metro cuadrado. El problema fue que Menem jamás informó las dimensiones reales de los lotes y mucho menos los informes de dominio”.

Junto a los terrenos, se declararon vehículos, dinero en efectivo, obras de arte, dinero en efectivo y acciones en la empresa Telecom.

Respecto a la casona de Belgrano, donde residía Carlos Menem y la llamada La Rosadita, en La Rioja, no fueron consideradas como parte de la herencia de Menem, ya que están a nombre de su hija Zulemita.

Los herederos de la fortuna de Menem son sus hijos Zulemita, Máximo Bolocco, además de Carlitos Nair y Antonella Menem, hija de Carlos Menem Jr, quien falleció en un accidente de tránsito.

Sin embargo, la relación entre todos no es la mejor, ya que Zulemita cuestionó que sus hermanos, salvo Carlitos Nair, no pasaron mucho tiempo con el ex mandatario en sus últimos días.