VIDEO – “Lo haría mucho mejor”: Daniela Aránguiz confirma invitación de Pamela Jiles para competir contra Maite Orsini como diputada

29 de Mayo de 2024

La panelista de farándula aseguró no cerrarse a la posibilidad de incursionar en la política y afirmó tener varias propuestas.

El último episodio de Sígueme de TV+ dejó una importante premisa que postula a Daniela Aránguiz como una posible rival de Maite Orsini como diputada por el mismo distrito.

Todo esto, mientras que las conocidas figuras nacionales se están enfrentando en tribunales por una querella por injurias y calumnias graves en contra de la ex Tierra Brava.

Por otro lado, en el capítulo de este martes Sergio Marabolí no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a su colega sobre unos curiosos dichos de Pamela Jiles en Podemos Hablar. Allí Jiles candidateó a la ex Mekano para obtener un puesto en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Momentos más tarde, el periodista citó a la parlamentaria: “Acá yo veo una gran posibilidad de que Daniela Aránguiz sea candidata a diputada por ese distrito para competir con Maite Orsini”.

La invitación de Pamela Jiles que propone a Daniela Aránguiz como diputada

Tras esta intervención, Marabolí preguntó al hueso: “¿Existe la posibilidad de que Daniela Aránguiz pueda competir en las urnas contra la diputada Maite Orsini para ser diputada en el mismo distrito?”.

“Lo estoy pensando, he tenido muchas propuestas”, confesó Daniela Aránguiz, agregando que “una de las invitaciones ha sido de Pamela Jiles”.

En esa misma línea, afirmó: “Yo de verdad pienso, con la mano en el corazón, que lo haría mucho mejor que Maite Orsini”.

Incluso, la panelista se atrevió a decir: “He tenido un par de conversaciones, pero no voy a adelantar nada. Quizás no es el momento, pero no me cierro a la posibilidad”.

Tras esto, Julia Vial consultó: “¿Por el distrito de la diputada Orsini?, ¿en serio?”.

“Quizás para molestarla a ella si, porque sé que le ganaría”, contestó Aránguiz para cerrar.