El nuevo rol que asumirá Kaminski tras su salida de la conducción de ¿Quieres Ser Mi Socio?

12 de Junio de 2024

Uno de los integrantes del equipo del programa se refirió a las nuevas labores que tendrá Kaminski fuera de pantalla.

Francisco Kaminski atraviesa un complicado período en su carrera profesional, luego que sus mediáticos problemas personales terminaran por afectar su vida laboral. Una de las últimas consecuencias que sufrió fue su salida del programa ¿Quieres Ser Mi Socio? de La Red.

Luego de varios rumores, finalmente el empresario que encabeza el show televisivo, Iván Martínez, habló con Página 7 y entregó las razones detrás de la desvinculación del animador.

“Lo que le sucedió a él perjudicó al programa con los auspiciadores. De hecho, el espacio lo estoy financiado yo directamente, pero necesito auspiciadores y con él en pantalla no había interés”, explicó.

Junto con esto, aseguró: “Lo llamé, conversamos, le dije la verdad, que me estaba perjudicando a mí directamente. Le expliqué la situación y él estuvo de acuerdo”.

El nuevo rol que tendrá Kaminski en ¿Quieres Ser Mi Socio?

Pese a que se decidió sacarlo de pantalla, Iván Martínez, que es cercano a Kaminski, aseguró que de igual manera le entregará ayuda y trabajo .

“Es mi amigo, lo apoyo, no lo está pasando bien, pero hay que ser realista cuando las cosas no están funcionando. Sus problemas personales me estaban salpicando a mí”, explicó.

Fue allí, que el empresario detrás de la popular funeraria que lleva su nombre, reveló que el también locutor seguirá siendo parte del equipo del programa.

“No quiero dejarlo solo. Hoy, con el panorama un poco más ordenado, hay altas posibilidades de auspicios. De hecho, ya contamos con el interés de varios auspiciadores, entonces en esa ejecución me puede ayudar. Además de dirigir el programa, pero detrás de pantalla”, confesó el panelista.

Finalmente, se refirió a la integración de la conductora Vanesa Borghi quien entró inesperadamente en remplazo de Kaminski. “Con la incorporación de Vanesa cambió la situación, ahora sí hay interés en formar parte de nuestro programa. Incluso, ella ya venía con auspiciadores”, comentó.

Vanesa Borghi sobre su reemplazo a Francisco Kaminski

Tras confirmarse su participación, Vanesa Borghi compartió imágenes de las primeras filmaciones de ¿Quieres ser mi Socio?, programa que se estrenará el próximo domingo 16 de junio.

Por otro lado, desde Que te lo Digo contactaron a la animadora para que revelara sus impresiones sobre su vinculación al programa. “Todo el mundo y todos los que están acá, delante y detrás de cámara, es un placer estar trabajando con ellos. Me he sentido muy a gusto”, aseguró la también modelo argentina.

Por otro lado, Borghi quien actualmente está embarazada, también fue consultada sobre la polémica situación laboral que está pasando Kaminski.

“No estoy tan al tanto, sé que va a seguir ligado al programa de otra manera, cosa que me parece muy bien, pero ahí las decisiones no las puedo tomar yo”, declaró.

Finalmente, añadió que “ojalá siga trabajando, creo que para nadie es bueno estar sin pega, así que ojalá siga con nosotros”.