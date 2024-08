Todo lo que se sabe de la tercera temporada de House of the Dragon

House of the Dragon se convirtió en una de las series más vistas y esperadas del 2024, y tras el término de su segundo ciclo la noche de este domingo, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de la tercera temporada qua está confirmada.

Con tan solo dos entregas, la precuela de Game of Thrones creada por Ryan Condal y George R. R. Martin ha tenido gran éxito a nivel mundial, y sus fanáticos ya esperan con ansias cómo continuará la historia que esta vez nos dejó con más preguntas que respuestas.

Luego de ocho capítulos que estuvieron marcados por la fantasía, drama y acción, aquí te contamos cuáles son los datos que se manejan de la próxima temporada de House of the Dragon, como su temática y posible fecha de estreno.

La primera pista se conoció en junio de este año, cuando Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO MAX, confirmó en una entrevista que la nueva temporada de House of the Dragon ya estaría en producción.

A pesar de esto, la serie aún no tiene fecha de lanzamiento, y se espera que llegue aproximadamente en 2026. Esto, considerando que la segunda entrega tardó dos años en debutar tras el estreno de su primera temporada, un período que se estima será similar para la tercera parte.

Si de contenido se trata, esta precuela está basada la historia de la Casa Targaryen plasmada en el libro Fuego y Sangre (2018) de George R. R. Martin, específicamente los que cuentan la guerra civil de la Danza de los Dragones.

Una serie de épicos conflictos que continuarán, ya que la Batalla del Gaznate, que tendrá como protagonistas a los barcos de la Serpiente de Mar, Corlys Velaryon, y los piratas de la Triarquía, quedó pendiente para una siguiente temporada.

